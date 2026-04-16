No la ven: desde que asumió Milei se perdieron 300 mil empleos registrados y creció la precarización

Las imágenes de las filas de personas que buscna trabajo en los grandes centros urbanos de la Argentina tiene su correlato en las estadísticas oficiales del Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA). De acuerdo a las estadísticas que elaboró la Secretaría de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde que asumió la Presidencia Javier Milei se perdieron 304.322 puestos de trabajo registrados, tanto en sector público como en el privado y en las casas particulares.

Al mismo tiempo, es un hecho que también existió creación de empleo registrado en estos últimos dos años, pero cuando se comparan las cifras todavía figuran 141.035 puestos perdidos cuando se evalúa el panorama completo. La pérdida interanual significó un 1,2% más de desocupación desde enero de 2025 a 2026, mientras que sólo en ese mes el retroceso fue del 0,1%.

Desempleo y empresas perdidas a partir de la motosierra libertaria.

Por otro lado la precarización laboral también puede percibirse en las cifras, ya que en enero también creció el trabajo en casas particulares en un 0,2%, mientras que "el trabajo independiente" creció en un 0,1% en relación al último mes de 2025, con un fuerte empuje de los monotributistas, quienes se expandieron en un 0,4%. Los sectores que tampoco acompañaron fueron el monotributo social, con una caída del 1,4%, y los autónomos, que se contrajeron en un 0,3%.

En relación a enero de 2025, el sector privado, que según las promesas del oficialismo iba a "volar" a partir de la motosierra que cortó con dureza a los empleados públicos, tuvo una baja del 1,5%, mucho mayor al 0,9% que se perdió en el Estado. En total implican 123 mil puestos de trabajo menos solamente en enero, a lo que hay que sumarle 1.200 personas más que corresponden a la retracción del 0,3% de los trabajos en casas de familia.

El empleo precarizado de las aplicaciones es lo único que subió.

El único dato positivo en términos interanuales corresponde al "trabajo independiente", también conocido como el de plataformas y toda la otra precarización disfrazada de emprendedurismo. En todo el año creció en un 3,1%, lo que significan 85.800 personas que pueden acceder al mercado laboral, pero con los derechos correspondientes quedándose fuera de la ecuación.

El desempleo creciente también tiene su correlato en la destrucción del capital productivo argentino. Según datos de la organización Fundar, desde diciembre de 2023 cerraron 24.180 empresas en todo el país, una caída que no sólo es significativa en términos absolutos, sino que se destaca por su velocidad. El informe "Monitor mensual de empresas", elaborado en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expone que el retroceso supera incluso los niveles registrados durante la crisis de 2001 y la pandemia de 2020.