Masivas amenazas de masacres en escuelas y un video viral: "Mis viejos ya me permitieron hacer un tiroteo"

En las últimas horas, una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de diversas provincias argentinas preocupan al sistema educativo y a la sociedad en general. Mensajes intimidatorios, escritos en baños de escuelas o en carteles, generaron pánico entre estudiantes, familias y docentes. Las localidades afectadas incluyen Caballito (CABA), La Plata (Buenos Aires), Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén e incluso Tierra del Fuego.

El contenido de estas amenazas no deja lugar a dudas sobre su gravedad. " Mañana 15/4 tiroteo, no vengan ", rezaba un mensaje encontrado en los azulejos del baño del colegio IPEM 142 Joaquín V. González, en La Falda, Córdoba. En la Escuela Técnica 9 Ingeniero Huergo, ubicada en el barrio porteño de Caballito, una advertencia muy parecida anunciaba un tiroteo para el jueves. En ambos casos, las comunidades educativas se vieron obligadas a activar protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal escolar.

Algunas de las amenazas de tiroteos que aparecieron en escuelas argentinas

Lo preocupante es que estos incidentes no son aislados. En la Escuela Secundaria Técnica Salvador Debenedetti de Avellaneda, se encontró un cartel que decía: " Vamos a matar a todos ", con fecha programada para el 14 de abril. En respuesta, las autoridades implementaron controles en las mochilas de los estudiantes y además realizaron charlas para abordar la situación.

En La Plata, la Escuela 26 de Villa Elisa reportó una amenaza similar: " Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga ". En Tucumán, dos instituciones educativas —el Colegio San Francisco y el Instituto Guillermina— también recibieron mensajes intimidatorios escritos en baños escolares, anunciando ataques para el 15 de abril. En ambos casos, se desplegaron operativos de seguridad con revisiones preventivas y presencia policial en los accesos a los colegios.

Algunas de las amenazas de tiroteos que aparecieron en escuelas argentinas

La situación no se limitó a estas provincias. En Neuquén, la EPET 1 de Cutral Co fue blanco de una amenaza que decía: " Jueves 16/04 tiroteo. Los voy a matar a todos ". En Mendoza, un mensaje similar apareció en la Escuela 4-143 "El Algarrobal" de Las Heras. Incluso en Tierra del Fuego, las ciudades de Ushuaia y Río Grande registraron pintadas alarmantes en baños de las escuelas, lo que llevó al Ministerio de Educación y Seguridad local a reconocer públicamente la gravedad del problema.

Ante este panorama, las instituciones educativas adoptaron diversas medidas para garantizar la seguridad de sus comunidades por ejemplo controles en los accesos a las escuelas, revisiones de mochilas, suspensión temporal de clases y mayor presencia policial en los alrededores.

Impactante tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en Santa Fe

Sin embargo, estas medidas reactivas no parecen suficientes para abordar el problema de fondo. Es necesario un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la educación emocional y digital para los jóvenes. Sobre todo tras el caso de Santa Fe donde un chico entró armado y mató a un alumno e hirió a otros ocho en el colegio San Cristóbal.