El rastro impune de uno de los menores que asesinó a Kim: "Lo iban a buscar a la comisaría como si fuera el colegio"

La historia de Martina podría haber sido solo un recuerdo aterrador, un episodio de violencia que dejó marcas en su cuerpo y en su alma, pero que no traspasó los límites de lo irremediable. Sin embargo, meses después, aquel menor que la asaltó y la dejó temblando de miedo se convirtió en el protagonista de una tragedia que hoy conmociona al país: el asesinato de Kim Gómez, la nena de apenas 7 años que perdió la vida en un robo brutal en La Plata.

El rostro del chico de 17 años está grabado en la memoria de Martina. Era él quien le abrió la puerta de su auto el pasado 1 de febrero, quien la arrancó a la fuerza, dejándole hematomas en los brazos y un terror que nunca la abandonó. "Recuerdo su cara perfectamente", dijo la joven en diálogo con A24. Aquella noche, la pesadilla había terminado con la detención de la banda delictiva. Pero para Martina, el verdadero espanto llegó cuando vio lo que pasaba en la comisaría: la madre del menor lo buscó como si lo estuviera retirando del colegio. "Estuve más tiempo yo en la comisaría que ellos", relató con indignación.

El sistema permitió que el delincuente saliera en libertad en cuestión de horas. Nadie imaginó que esa decisión abriría las puertas a un destino mucho peor. Semanas después, el mismo menor participó en el crimen de Kim, la pequeña que fue arrastrada por un auto en movimiento hasta encontrar la muerte en el asfalto. "Era el 1 de febrero a las 00.30. Estaba yendo a un bar y me estaciono con el auto encendido en pleno centro de La Plata. Ahí veo que se acercan los cuatro jóvenes, por lo que enseguida me doy vuelta e intento cerrar la puerta, pero logran abrirla, me sacan del brazo, me dejan moretones", relató la joven.

Los detenidos tienen 14 y 17 años.

Al recordar aquel episodio, Martina relató que corrió "hasta una esquina y busco a alguien para que me pueda alcanzar hasta la comisaría para hacer la denuncia". La banda delictiva fue detenida tiempo después y Martina recordó que mientras realizaba la denuncia el grupo llegó a la comisaría: "Vi hasta cuando quedaron en libertad. La madre lo fue a buscar como si fuese al colegio por una amonestación". Martina siente que su historia es un eco de advertencia que nunca fue escuchado. "Tengo pánico de que vuelva a pasar", confesó. Pero esta vez el miedo se convirtió en luto. Kim no tuvo la oportunidad de contar su historia.

Kim Gómez, de 7 años, fue asesinada por delincuentes en La Plata

La investigación avanza y la indignación crece. Mientras la fiscal Carmen Ibarra analiza la situación procesal de los adolescentes implicados, una pregunta sigue latiendo entre los vecinos de La Plata: ¿cuántas vidas más deben ser arrebatadas antes de que la justicia actúe a tiempo?