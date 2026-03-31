El último adiós a Ian Cabrera: el desgarrador funeral que conmovió a todo San Cristóbal

La violencia irrumpió de la peor manera en una escuela y dejó una marca imborrable. Lo que debía ser una mañana escolar común terminó en una escena de horror: un alumno de 15 años abrió fuego dentro de un establecimiento educativo y asesinó a un compañero. La víctima fue Ian Cabrera, un chico de apenas 13 años.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, durante el inicio de la jornada, cuando los estudiantes participaban del izamiento de la bandera. En ese momento, el agresor ingresó armado con una escopeta que llevaba oculta en un estuche de guitarra y comenzó a disparar dentro del colegio.

La víctima fue Ian Cabrera, un chico de apenas 13 años.

Ian recibió uno de los disparos y murió en el lugar . Además, al menos otros ocho alumnos resultaron heridos en medio de una escena caótica, con corridas, gritos y chicos intentando escapar como podían.

Con el paso de las horas, la identidad de la víctima se confirmó y el dolor se volvió aún más profundo. Cabrera era alumno de primer año; no compartía curso con el atacante, pero sí asistía al mismo colegio.

Uno de los momentos más dramáticos del funeral: el traslado del féretro al coche fúnebre. Foto: @FaridDk

Era hijo único, jugaba al fútbol desde chico y se desempeñaba como arquero en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal. Fanático de River, admiraba a Enzo Pérez y llevaba una vida atravesada por la rutina escolar, el deporte y su familia. Su historia, la de un adolescente común, quedó abruptamente interrumpida por una tragedia que todavía no encuentra explicación.

La despedida

Horas después del crimen, la puerta del colegio se transformó en un espacio de duelo colectivo. Vecinos, familiares y compañeros se acercaron con velas, mensajes y abrazos para despedir a Ian.

El silencio fue protagonista: un silencio cargado de bronca, tristeza e incredulidad . En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron. Familiares y allegados lo recordaron con palabras simples pero devastadoras: amor, dolor y una despedida imposible de aceptar.

Entre el dolor irreparable y las lágrimas sin consuelo: así todo el pueblo santafecino de San Cristóbal despidió a Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado en la escuela por un compañero de 15.https://t.co/ZuQJKTvsik pic.twitter.com/HISAcPd4ht — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 31, 2026

También el club donde jugaba expresó su tristeza, dejando en evidencia el impacto que la muerte del adolescente generó en toda la comunidad. En TN relataron uno de los momentos más dramáticos del funeral: el traslado del féretro al coche fúnebre que lo llevó al cementerio. Un pequeño cajón para el nene, cargado por su mamá, su papá, sus abuelos y otros familiares. "Fue un momento de muchísimo dolor, espantoso", definió la cronista Paula Bernini.

"Tal vez uno está acostumbrado a ver un cajón más grande. Un tremendo llanto, la verdad, con una mano en el corazón, es dolorosísimo, se te pone la piel de gallina, porque es el momento de la despedida, 13 años tenía", agregó Bernini, con la voz quebrada.

Despedida a Ian Cabrera

"Se siente en el aire el dolor, la no explicación; ves lagrimear tanto al familiar cercano como al vecino. Cuando se vio ese cajón que no pesaba nada, porque es realmente chico, uno toma dimensión: es una situación inexplicable", añadió la cronista de TN.

Y en medio de este inmenso sufrimiento, también salió a la luz un dato que refleja el nivel de cercanía en la comunidad: la tía de sangre de Ian Cabrera fue la niñera de crianza del agresor, el adolescente de 15 años. Una herida profunda que llevará años sanar en esta localidad, hoy atravesada por el duelo.