Buscan reabrir la causa contra los rugbiers franceses acusados de abuso sexual en Mendoza

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza estuvo en llamadas toda la mañana y fue el epicentro del país esas horas tras la audiencia celebrada este miércoles 1° de julio, en la que se revisó el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, acusados de abuso sexual en un hotel de la provincia.

La tensión se palpaba en el ambiente, y no era para menos: la decisión podría cambiar el rumbo de un caso que se intentó cerrar muy rápidamente pero que la opinión pública no olvidó. Cabe recordar que la denuncia original data de julio de 2024, cuando tras un partido entre Francia y Argentina, los jugadores fueron acusados de mantener relaciones sexuales sin consentimiento con una mujer.

Oscar Jégou y Hugo Auradou, acusados por violación

A pesar de las detenciones iniciales y el arresto domiciliario, la jueza Eleonora Arenas sobreseyó el caso en diciembre del mismo año, argumentando que las relaciones fueron consensuadas y sin violencia, apoyándose en la defensa de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow.

Sin embargo, la abogada Natacha Romano, representante de la denunciante, no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de casación para exigir que se revoque el sobreseimiento y se continúe con la investigación, alegando que aún hay pruebas pendientes por producir. Además, solicitó la remoción de los fiscales Darío Nora y Daniela Chaler por considerar su actuación como "insuficiente".

Los rugbiers Auradou y Jegou regresaron a Francia

Después de la audiencia la tensión escaló al punto en el que la abogada no dudó en señalar al abogado defensor de los rugbiers de ser "corrupto". Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal aboga por mantener el sobreseimiento, respaldando la resolución previa.

Con Auradou y Jegou conectados desde Nueva Zelanda, donde se encuentran concentrados con su selección, la atención ahora se centra en los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster quienes serán los responsables de la decisión crucial que podría reabrir el caso o cerrar definitivamente el capítulo judicial.

A 57 días de su detención, Hugo Auradou y Oscar Jegou consiguieron la prisión domiciliaria

Por estas horas, el desenlace es incierto ya que la resolución de la Suprema Corte podría sentar un precedente importante en casos de abuso sexual y cuestionar el accionar de las autoridades judiciales mendocinas que sin dudarlo dejaron en libertad a Hugo Auradou y Oscar Jegou quienes permanecieron sólo un par de meses en la comodidad de prisión domiciliaria y finalmente se los sobreseyó.