Filicidio en Pinamar: un padre mató a su hijo con un pistolón de un disparo en el cuello

La localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad. Este domingo, Raúl O., un jubilado de 71 años, asesinó de un disparo en el cuello a su hijo Ezequiel, de 36 años, tras una acalorada discusión familiar que terminó en tragedia. El caso, cargado de violencia y confusión, todavía está siendo investigado por las autoridades judiciales.

Según fuentes policiales, todo comenzó con un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona fallecida en una propiedad ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas.

Al llegar al lugar, los agentes de la SubDDI de Villa Gesell encontraron a Raúl O., quien se identificó como el dueño de la vivienda y relató espontáneamente lo sucedido. "Dijo haber mantenido una discusión con su hijo Ezequiel, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero", detallaron fuentes del caso a Infobae. Ante esta situación, Raúl confesó que " tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo ".

Un padre mató a su hijo de un balazo en el cuello

El proyectil impactó directamente en el cuello de Ezequiel... Gravemente herido, el joven logró caminar aproximadamente 50 metros hasta desplomarse en plena vía pública. Su cuerpo fue hallado por el personal de la Policía Científica de la Bonaerense, que trabajó en la escena para recolectar pruebas antes de trasladarlo a la morgue local, donde se procederá a realizar la autopsia.

Mientras tanto, los investigadores continúan reconstruyendo los hechos. Por ahora, las cámaras de seguridad públicas ya fueron relevadas así como también las privadas del área y se tomó declaraciones a vecinos y testigos para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.

La principal hipótesis gira en torno a la posibilidad de que Raúl haya actuado en legítima defensa, aunque no se descarta que se trate de un homicidio simple. Los resultados de la autopsia y los testimonios serán clave para determinar qué ocurrió realmente.

Por su parte, el homicida fue aprehendido en el lugar y trasladado por los efectivos policiales. Así las cosas, quedó imputado en una causa por homicidio en contexto de violencia familiar, bajo la investigación del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar. El expediente también está siendo analizado por el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.