El Gobierno aumentó a 20 millones la recompensa por información sobre Loan Peña a casi 600 días de su desaparición

El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció a través de la Resolución 51/2026 el aumento del monto ofrecido por el Programa Nacional de Recompensas por información relacionada al niño desaparecido en la localidad correntina de Goya el 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña. Mientras que desde que hasta este jueves la cifra era de 5 millones de pesos, a casi 600 días de su desaparición fue elevada a 20 millones.

El pago de los 20 millones dependerá del mérito de la calidad de la información brindada en relación a Loan, la cual determinará en este caso la jueza a cargo del caso, Cristina Pozzer Penzo, del Juzgado Federal de Goya, tal como establece la Ley 26.538 del Fondo Permanente de Recompensas en el apartado relacionado al incremento de los montos de acuerdo a la gravedad y complejidad de los delitos.

Para cuando llegue febrero se estarán cumpliendo los 600 días de su desaparición y recién ahora el Estado se animó a elevar la timorata recompensa que había ofrecido cuando estalló el caso y ganó trascendencia mediática. La poca importancia que se le asignó desde el Gobierno nacional quedó en evidencia con esta modificación tardía de la recompensa.

De acuerdo a los datos de Missing Children Argentina, todos los días se informan entre cuatro y seis desapariciones de niños y adolescentes, de los cuales en un 95% se resuelven bien y con la vuelta al hogar. Aun así, en el presente todavía hay entre 130 y 90 menores de edad de los cuales se desconoce su paradero.

La búsqueda de Loan Danilo Peña ya lleva más de 19 meses.

La decisión llegó tras la difusión de una imagen de cómo se vería Loan el la actualidad, perteneciente a un informe de la División de Individualización Criminal de la Dirección General de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes elaboraron la reconstrucción con un software de edición gráfica digital, a luego de identificar los patrones de crecimiento y envejecimiento a partir de fotos previas.

De cara a la metodología para la reconstrucción, la PFA explicó que mientras mayor sea el registro fotográfico infantil de la persona a reconstruir, más precisos son los resultados. La firme caracterización de las formas de cada rostro, sus proporciones y estructuras óseas, permiten determinar la dinámica de crecimiento de cada cara.

Así está en enero de 2026 Loan Danilo Peña, según la Dirección General de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA).

Al mismo tiempo, los 19 meses que buscaron reconstruir tienen pocas modificaciones considerables en el rostro, ya que este es el que va entre el principio de los 5 años de Loan Peña al final de sus 6, una etapa más moderada que la que va de 2 a 4. Para eso además utilizaron un análisis de rasgos genéticos hereditarios probables, aplicado al cambio posible.