Horror en Isidro Casanova: golpeó a su novia embarazada con un horno eléctrico porque se puso "cargosa"

Todo ocurrió en Isidro Casanova, el miércoles 15 de noviembre. Juan Pereira golpeó brutalmente a su pareja, Florencia González, con un horno eléctrico en la cabeza; la situación es gravísima no sólo por la violencia que reviste la situación, sino porque además la denunciante está cursando su embarazo de siete meses.

El caso se hizo visible cuando la joven publicó en su cuenta oficial de Instagram un collage de fotos en donde se la ve gravemente herida en la cabeza. Las fotos son terribles y demuestran el grado de agresión que Pereira ejerció sobre ella.

Florencia González

En la denuncia pública, Florencia dio más detalles sobre lo ocurrido. Dijo: "Sorete hijo de pu... golpeador de minas, no tenés ningún límite no te importa ni que esté embarazada de vos. Asco das", y continuó: "Escrachen a este hijo de pu... para que todos sepan la clase de persona que es".

La denunciante terminó con siete puntos en la cabeza, se vio obligada a exponer a través de redes sociales la situación violenta y como si fuera poco, ahora corre riesgo de perder el lugar donde habita.

Como si esto fuera poico, Florencia contó que después del ataque, Pereira se excusó: "Fue sin querer, te pusiste cargosa". No es la primera vez que ella lo denuncia: lo hizo en 2021 en el Juzgado de Familia N° 9 de La Matanza, hasta le pusieron una orden de restricción. Sin embargo, esta vez el ataque escaló sin precedentes.

Florencia tras el ataque de Pereira

BigBang dialogó con el abogado de la denunciante, Jorge Daniel Argerich, que contó en profundidad cómo va la causa, qué carátula tiene y lo más importante: el estado de salud de Florencia.

¿Cómo está la causa ahora? ¿Qué se detalla ahí?

-Es una causa que inició la semana pasada, cuando hizo la denuncia. Hoy tenemos la causa, que es por "lesiones"; está en Fiscalía N° 3 de La Matanza, el número expediente es IPP 050061399/ 23 99 del 2023.

Florencia tras el ataque de Pereira

Lo que denuncia mi clienta Florencia Araceli González es que el día 15 de noviembre a las 21 horas estaba en su domicilio y había ido de visita su pareja, que es Juan Pablo Pereira.

Discutieron y en medio de la discusión empezó a agredir la verbalmente que es algo que solía pasar. Recibió algunas amenazas de romper cosas en la casa y en el medio todo eso tomó un horno eléctrico y la golpeó en la cabeza y le provocó un corte arriba la frente.

¿Qué ella esté cursando el séptimo mes de embarazo es un agravante?

-Exactamente. Está embarazada de siete meses de él por supuesto. (Pereira) le tiró de los pelos e intentó que no saliera de su casa ella. Cuando ella pide ayuda, se asusta y se escapa del lugar.... Todo queda captado por cámaras de seguridad de la casa.

Ella está alquilando en un PH, varios vecinos pudieron ver. Como detalle, la dueña no quiso brindar las cámaras e incluso le está pidiendo ahora que deje el lugar. Así que vamos a ver si a través de Fiscalía se puede se puede conseguir ese material.

¿Por qué esa alega que tiene que una mujer tiene que irse en situación de violencia de género y cursando un embarazo?

Esto es una conjetura propia, pero creo que falta empatía en la situación y que muchas veces no quieren problemas en vez de tomar en vez de apoyar a la víctima y darle un contención a una persona que paga por su alquiler y todo... la verdad es que no tuvieron mínima empatía. Ella (la propietaria) vio también todo lo que pasó y no sólo no brindó ayuda, sino que incluso se la complica en cuanto al alquiler de la vivienda.

Además del agravante de que ella está cursando un embarazo de siete meses ¿también puede ser una agravante que ella ya lo haya denunciado por violencia de género antes?

-Esto lo veo en varios casos donde por algún motivo terminan volviendo con el victimario, ya sea por presión social, miedo, convencimiento. En muchos casos estos violentos, tienen grados de psicopatías que logran convencer a la víctima.

Fue parte de esta situación de violencia en la cual tuvo que pasar esto lamentablemente para que ella diera fin por a esta situación y se anima a denunciar e incluso no le tomaron la denuncia al día siguiente porque justo era el día de Empleado judicial. Así que recién lo puedo hacer el día viernes; el hecho sucedió el día miércoles 17.

Parte de la causa iniciada por González

Esta es una denuncia penal, las otras denuncias que le hizo fue en comisaría y esta fue ante fiscalía. Anteriormente se había conseguido en un momento una perimetral, pero no pasó a mayores al no haber un delito no hubo ningún tipo de represalia más que más que esto.

¿Qué se sabe sobre Pereira, el agresor?

-Por dichos de conocidos y familiares que la estuvieron presionando a ella, creemos que está con algún familiar, no sabemos específicamente dónde pero sabemos que está con la familia.

Juan Pablo Pereira

De hecho él vivía bastante cerca del lugar donde ella estaba alquilando. Hoy está con sus con sus padres, tiene sus pertenencias en el lugar que alquilan pero posiblemente deje estar ahí por presión también de la de la dueña del lugar.

¿Cómo está ahora la denunciante?

-Físicamente está mejor en cuanto a los golpes que tuvo muy fuertes, pero no tuvo ningún tipo de consecuencia por suerte en su cabeza, ni con el embarazo. Sí tiene los puntos que le hicieron por la lesión.

La mayor vulneración que tiene es el miedo a que a que se pueda repetir, tiene miedo de volver porque lo puede encontrar en la calle; tiene bastante miedo con lo que va a pasar cuando nazca su bebé.

Su familia y un grupo muy grande amigos están apoyando. Hay muchos casos donde lamentablemente las víctimas, no cuentan con una red de apoyo, pero en este caso por suerte la tuvo.

¿Algún detalle importante en la causa?

-Pereira empezó a contraatacar por redes diciendo que era todo esto era mentira, que en verdad ella misma se hizo las lesiones... es difícil que una mujer de siete meses puede levantar un horno eléctrico y partirse en la cabeza.

Él tiene un apodo "el Boli" y con ese apodo tiene una cuenta de Instagram para dar su versión y para conseguir apoyo, diciendo que todo esto lo hace mi clienta para para conseguir un rédito económico cuando él ni siquiera trabaja no es mínimamente solvente.