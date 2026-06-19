"No sé cómo estoy vivo": atropelló a un hombre en silla de ruedas, lo abandonó y lo dejó sin su única herramienta de trabajo

La noche del sábado pudo haber terminado en tragedia en La Tablada. Claudio Romero, un hombre de 52 años que se moviliza en silla de ruedas y trabaja como vendedor ambulante para mantener a su familia, fue atropellado por una camioneta utilitaria que lo embistió por detrás, lo lanzó varios metros sobre el asfalto y escapó sin detenerse a ayudarlo. El episodio ocurrió sobre la avenida Crovara al 5100 y dejó al descubierto una realidad tan dolorosa como cotidiana: la vulnerabilidad de las personas con discapacidad frente a la falta de infraestructura adecuada y la irresponsabilidad de quienes manejan sin respetar la vida ajena.

Claudio había salido a realizar uno de los recorridos que hace habitualmente para visitar a sus familiares. Como tantas otras veces, se desplazaba por la calle porque las veredas resultan intransitables para una persona en silla de ruedas. "Por las veredas no se puede andar, no me queda otra", lamentó la víctima al relatar el dramático momento que cambió su vida en cuestión de segundos. Mientras avanzaba por el mismo camino de siempre, una camioneta Renault Kangoo blanca apareció detrás suyo y lo embistió violentamente. El impacto lo hizo salir despedido y caer sobre el cordón de la vereda.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran con crudeza la secuencia. Claudio circulaba pegado al cordón cuando el vehículo lo atropelló a gran velocidad. Tras el choque, el conductor continuó su marcha y desapareció de la escena. Según denunció la víctima, el automovilista llegó a frenar unos metros más adelante y alcanzó a ver que había dejado a un hombre tirado sobre el asfalto. Sin embargo, decidió escapar. En medio del dolor, la desesperación y el miedo, Claudio quedó inmovilizado en la calle junto a su silla de ruedas completamente destruida.

Un vecino que acudió a asistirlo registró la angustiante escena. "Se borró porque lo primero que habrá pensado es que te mató", le dijo mientras intentaba ayudarlo. "Olvidate, pero me chocó, no me pasó por encima", respondió Claudio todavía conmocionado. Instantes después tomó su teléfono para pedir ayuda a un familiar. Con la voz quebrada y aún tendido sobre el pavimento, lanzó una frase que resume el horror de lo vivido: "Me chocaron, fijate si me podes llevar a la casa de mi hermana, me rompieron toda la silla estos hijos de p***. No sé cómo estoy vivo".

Aunque milagrosamente no sufrió heridas de gravedad, las consecuencias del atropello fueron devastadoras para su vida cotidiana. Claudio no solo perdió su medio de movilidad. También perdió la herramienta indispensable con la que trabaja todos los días para sostener a su familia. Desde hace años se desempeña como vendedor ambulante en Ramos Mejía. Sus jornadas comienzan a las nueve de la mañana y terminan cerca de las seis de la tarde. Con ese esfuerzo diario alimenta a sus hijos y también a sus nietos. Por eso, cuando habla de la silla destruida, no habla solamente de un objeto. "Me dejaron sin trabajo", resumió con tristeza.

El dolor físico provocado por el choque todavía le impide retomar sus actividades. Esta semana no pudo salir a trabajar y la incertidumbre económica se convirtió en una preocupación tan grande como las secuelas del accidente. La solidaridad de vecinos y personas que conocieron su historia comenzó a multiplicarse en las últimas horas. Muchos se ofrecieron a donar una nueva silla de ruedas. Sin embargo, Claudio explicó que necesita un modelo específico para poder recuperar la autonomía que tenía antes del accidente.

Atropelló a un hombre en silla de ruedas y lo abandonó en el asfalto en La Tablada

Con respeto y agradecimiento, aclaró que solamente puede utilizar una silla ultraliviana de aluminio adaptada a sus necesidades. "Tengo 52 años, el cuerpo ya no me resiste como antes", explicó, al señalar que con su silla anterior podía movilizarse sin depender de nadie. Mientras tanto, la búsqueda del responsable continúa. La familia realizó la denuncia ante la Fiscalía N.º 3 de La Matanza y exige que el conductor sea identificado. Hasta el momento no hay detenidos y Claudio aseguró que su abogado se encuentra revisando cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir el recorrido de la camioneta y encontrar a quien lo atropelló y abandonó.