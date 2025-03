Intentó asesinar a su ex a golpes y un vecino la salvó de milagro: "Estoy como puedo, pero estoy viva"

La violencia extrema quedó registrada en las cámaras de seguridad y generó una ola de indignación en Río Gallegos. Luciano Iván Cárcamo Giménez irrumpió en la casa de su ex pareja, Yanet Castillo, y la golpeó salvajemente hasta que un vecino, alertado por sus desgarradores gritos y pedidos de auxilio, intervino y logró que el agresor huyera. Hoy, afortunadamente, la víctima cuenta su calvario y clama por justicia. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Giménez ingresó por la fuerza a la vivienda de Castillo y desató un infierno. La arrastró de los pelos, la golpeó con puños y patadas, y terminó estrellando su cabeza contra la pared.

La brutalidad de la agresión quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales y causó conmoción en la comunidad. "Estoy como puedo, pero estoy viva y le doy gracias a Dios por eso. Y a mi vecino que pudo hacer algo, porque si no, no estaría viva", expresó la víctima en declaraciones con Telefe Noticias. Aún con heridas visibles y la voz temblorosa, relató el horror que vivió a manos de su agresor, quien ya tenía antecedentes de violencia y acoso.

Según informaron fuentes judiciales, Castillo había decidido terminar la relación con Giménez a finales del año pasado debido a episodios previos de violencia. Sin embargo, el hombre no aceptó la ruptura y, en febrero, fue denunciado por difundir imágenes íntimas de la joven en un grupo de Telegram. A pesar de estos antecedentes, se mantenía en libertad. El intento de femicidio del domingo no fue el primer episodio de agresión protagonizado por Giménez.

En 2019, otra mujer lo denunció por acoso y violencia física. Pese a los reiterados antecedentes, el hombre seguía en libertad hasta que la golpiza a Castillo fue captada en video y se convirtió en prueba irrefutable de su peligrosidad. Tras la brutal agresión, Yanet logró escapar y pedir ayuda. Fue trasladada al Hospital de Río Gallegos y luego radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Horas después, la Policía logró capturar a Giménez, quien intentó deshacerse de su teléfono arrojándolo al inodoro para borrar pruebas. Sin embargo, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad dejaron en evidencia su accionar.

La indignación no solo crece por la violencia del hecho, sino por la respuesta judicial. Según reveló la propia víctima, la Justicia propuso colocarle una tobillera electrónica a Giménez en lugar de mantenerlo tras las rejas. "Me negué, porque si le ponían la tobillera, lo dejaban libre", explicó Yanet con impotencia. Para la Fiscalía y la querella, el caso debe ser caratulado como intento de femicidio. Sin embargo, hasta el momento, la imputación es por "daños, lesiones y violación de domicilio", una calificación que minimiza la gravedad de lo sucedido y genera preocupación entre los familiares y amigos de la víctima.

Ante esto, Castillo, entre lágrimas, relató con contundencia: "Entró a mi casa, rompió un vidrio y fue directo a golpearme. Gracias a Dios pude salir de mi casa, sino me mataba adentro. Gracias a mi vecino, que habló, paró de pegarme, sino me mataba". Sus palabras reflejan el miedo y la impotencia de tantas mujeres que, a pesar de denunciar, siguen expuestas a sus agresores. Las imágenes de la golpiza son una prueba contundente de la violencia extrema que sufrió. "Gracias a tener mis cámaras y a las del vecino, hoy puedo pedir justicia. Sino no iba a tener pruebas", aseguró la víctima, quien pide no convertirse en una estadística más a gritos.