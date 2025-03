¿Intento de robo o ajuste de cuentas?: la noche de terror que dejó a una Joven al borde de la muerte

Vanesa Abril Benítez vivía una madrugada de fiesta junto a una amiga. Bailaron, rieron y, como tantas otras veces, pidieron un remís para regresar a casa. Pero esta vez, la noche terminó de la peor manera: con dos balas impactando en su cuerpo y una carrera desesperada por salvar su vida. El ataque brutal ocurrió en Ingeniero Budge, un barrio que se vuelve noticia por la violencia que lo acecha. Hoy, la joven de 25 años se recupera en el Hospital Gandulfo, mientras el agresor sigue libre.

Todo ocurrió en la intersección de las calles Cafayate y Falucho, en la zona sur del conurbano bonaerense. Vanesa y su amiga de 17 años salieron de una fiesta privada y se dirigieron a su remís, sin imaginar que alguien ya había decidido que esa noche no terminaría en casa, sino en el hospital. Un joven, vestido con ropa deportiva, apareció en escena y disparó sin dudarlo. Una de las balas impactó en la nuca de Vanesa, la otra en el tórax. Su amiga, por milagro, salió ilesa. El conductor del remís, en un acto de reflejo y desesperación, aceleró y llevó a la joven hasta el centro de salud más cercano.

Allí, los médicos hicieron lo imposible para estabilizarla antes de derivarla al Hospital Gandulfo, donde ahora lucha por recuperarse. Aunque su estado es estable, el horror de lo ocurrido sigue latente. En un primer momento, el brutal ataque pareció un intento de asalto, una escena que, lamentablemente, se repite en los barrios más golpeados por la inseguridad. Pero la hipótesis del robo fue rápidamente descartada. La policía reveló que el atacante y la víctima se conocían y que habrían tenido un altercado antes de la balacera. ¿Qué desató tanta violencia? ¿Qué llevó a un hombre a apretar el gatillo y disparar a matar?

La investigación aún no lo esclarece del todo, pero una certeza queda en pie: alguien quiso ver a Vanesa muerta. El fiscal Ricardo Silvestrini, titular de la UFI 1 de Lomas de Zamora, está a cargo del caso. Hasta el momento, los peritos trabajan en la recolección de pruebas y testimonios, mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona. Pero, a pesar de los esfuerzos, el agresor sigue prófugo. Nadie sabe dónde está. Nadie da respuestas. El ataque a Vanesa no es un hecho aislado. Ingeniero Budge carga con el estigma de la violencia, de la impunidad que reina cuando las balas son las que deciden. Vecinos del barrio, familiares y amigos de la joven exigen justicia y respuestas urgentes. "Hoy fue Vanesa, mañana puede ser cualquiera", dicen con miedo, con rabia, con la certeza de que los días pasan y la justicia no llega.