La familia de la joven asesinada en Los Ángeles comenzó una colecta: repatriar el cuerpo les cuesta 50 mil dólares

Mientras la familia de Narela Micaela Barreto, la joven que hallaron muerta a cinco cuadras de su casa en Los Ángeles, se encuentra a la espera de precisiones de cómo fue el deceso de la argentina de 27 años que encontraron en la calle con dos días ya difunta, los tiempos comenzaron a presionarlos, sin importar la resolución del caso. Para repatriar el cuerpo, necesitan 50 mil dólares y es por eso que lanzaron una colecta solidaria para conseguirlos. Las donaciones pueden ser enviadas al alias chiqui.nare.mp, a nombre de Pablo Marcelo Márquez.

"El consulado con nosotros, de diez. Estuvo siempre ayudándonos, manteniéndonos tranquilos de que van a hacer todo lo posible. Hicieron todo lo posible y nos dijeron que cuesta mucho repatriar el cuerpo, que ellos se iban a encargar de todos los papeles, pero lo único que tenemos que encargarnos es recaudar la plata", explicó Santiago Barreto, hermano de Narela, al aire de Telefe.

La cifra en cuestión fue detallada por una de las primas de la víctima al sitio Infobae, aunque lo cierto es que en sólo 15 horas ya recolectaron más 9 millones de pesos, sin que todavía la iniciativa se haya popularizado y viralizado. Ante cualquier duda que pueda surgir de la veracidad de la colecta, la cuenta de Instagram @familianarela se encarga de publicar los datos y los avances en el rejunte de dinero.

"No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos", fueron las palabras que escribieron en la cuenta de Instagram cuando llegaron a los 9 millones de pesos. El padre de la joven se encuentra en la ciudad norteamericana con los trámites y ahí mismo cuenta con el respaldo de muchos allegados y amigos que lo acompañan en el difícil momento, mientras se aloja en el departamento donde vivía ella.

Mientras tanto en la causa se encuentran a la espera de una autopsia que determine qué sucedió, cuándo fue que murió y qué le pasó para llegar a ese final. El reclamo familiar es para que no se demore más la pericia que puede ser fundamental para la investigación de un posible hecho aberrante. "Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida", contó el hermano de la víctima en declaraciones televisivas. El viernes había sido el último día en el que se pudieron comunicar con ella y, según los tiempos, podría haber sido el último día en el que vivió.