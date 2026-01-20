Lágrimas de racista: la abogada detenida por discriminación aseguró que quieren matarla

La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro por haber hecho gestos y comentarios racistas a un mozo el último 14 de enero, denunció que abandonó el departamento que habitaba tras tener que irse del hotel en donde estaba, luego de que tres personas que informaron ser policías ingresaran al lugar y la intimidaran. La letrada todavía no se puso la tobillera que le indicó la Justicia local y si no lo hace en un plazo de cinco días desde la orden complicará su situación.

El ingreso de las tres personas fue denunciado por el abogado de la procesada, Sebastián Robles, quien ante El Liberal destacó que si bien se presentaron como policías "todo resultaba confuso". Según lo que contó todo pasó cerca de las 15 y generó un pánico en la santiagueña. "La pobre está aterrada. ' Papi, me quieren matar aquí ', me dijo recién", relató ante la prensa el padre de la abogada, Mariano Páez. La familia ya manifestó su intención de viajar a estar con ella durante la espera del proceso judicial.

La abogada santiagueña de 29 años Agostina Páez y sus gestos racistas en Brasil

O Globo ya señaló que Páez no tiene puesta la tobillera y eso complica aún más su perspectiva judicial. Al mismo tiempo, el jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, el detective Diego Salarini, reveló que la investigación está en el tramo final y que todavía esperan las nuevas declaraciones que deben llegar por parte de la víctima y los demás testigos presentes, como el gerente del local gastronómico donde sucedió todo.

La defensa que encabeza Robles busca evitar lo que parece imposible, ya que el delito de racismo en Brasil tiene penas que van de los dos a los cinco años de prisión y no permiten ser subsanados a través de fianzas o acuerdos económicos . Su objetivo es que vuelva al país y así evitar que una pena la deje entre rejas. "La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia", explicó.

"Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente", reconoció el letrado ante El Liberal. En ese sentido su plan es intermediar un habeas corpus con el fin de conseguir su retorno, por considerar que su defendida se encuentra "casi detenida en circunstancias adversas y confusas".