Comodoro Rivadavia: el Concejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística en el cerro Hermitte

El Consejo Deliberante de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística por 90 días en la zona del cerro Hermitte, luego de los desplazamientos del fin de semana que partieron casas a la mitad y generaron la necesidad de evacuar a más de 300 vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, todos ubicados en la zona del kilómetro 3 de la ciudad.

La medida facultó al Poder Ejecutivo local a poder afrontar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, además de las transferencias de partidas y la utilización de fondos que son de libre disponibilidad, con el fin de contrarrestar la situación geográfica y responder a las demandas de las y los damnificados a partir de asistencias financiera que pueda brindarse.

Defensa Civil y los vecinos de Comodoro Rivadavia rescataron más de 20 mascotas tras la evacuación de más de 300 vecinos por el desplazamiento.

Desde el Estado municipal también se confeccionó un Plan de Contingencia y Evacuación con distintas áreas de acción. Por un lado la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para responder a la evacuación priorizada, además de a la reubicación y el alojamiento correspondiente. Por el otro, una segunda etapa posterior a la estabilización y seguimiento sanitario, en la que se evaluará en términos técnicos la posibilidad de que las familias evacuadas retornen a sus hogares o que continúen recibiendo asistencia por no poder hacerlo.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, realizó una conferencia de prensa en la cual celebró que no haya víctimas fatales producto del fenómeno geológico, a partir de la velocidad con la que actuaron los vecinos y el Comité de Crisis. Al mismo tiempo reconoció que los técnicos que monitorean la zona sabían que este fenómeno se podía dar y estaban preparados para afrontarlo.

Las paredes de los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos de Comodoro Rivadavia se partieron por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

En ese sentido, explicó que el cierre del perímetro por 48 horas para que los profesionales geólogos analicen el escenario, que sólo fue interrumpido para rescatar a más de 20 mascotas que se encontraban encerradas en casas y patios, fue decretado para evitar que el tránsito de vecinos afecte a las tareas de monitoreo y asistencia, con el cerro Hermitte todavía moviéndose, según testimonios profesionales que aseguraron que la inestabilidad del suelo se mantiene hasta el momento.

En ese sentido, el geólogo José Paredes declaró ante la prensa que toda la masa desplazada hasta el momento sólo representa un 20% del total de lo definieron como área inestable. A su vez, remarcó que el riesgo de más movimientos es grave, ya que por los hechos cambió el equilibrio del terreno y es probable que los desplazamientos se den hasta con mayor rapidez.

El geólogo José Paredes informó ante la prensa sobre las repercusiones del desplazamiento de Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia.

Paredes explicó que desde el 27 de diciembre registraron este proceso de inestabilidad que derivó en los desplazamientos, pero que en los últimos días todo se dinamizó por completo. La velocidad con la que se desarrolló el fenómeno fue señalada como "una rareza" para el geólogo, por la magnitud que significó, ya que no es muy probable que 1.500 metros de ladera se muevan de forma conjunta.

La asistencia social también está en el centro de la escena, con el Albergue Municipal, el gimnasio del Club Ameghino y un sector del Centro de Empleados de Comercio en Parque Saavedra como los principales espacios de contención, que funcionan como alojamientos temporarios, centros de cobertura sanitaria y nichos de seguridad para las familias desplazadas.