De qué se disfrazan ahora: Gobierno anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos del Mundial

A menos de seis meses de que comience el Mundial de fútbol 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el Gobierno nacional anunció que todos los encuentros que dispute la Selección Argentina serán televisados por la TV Pública, aunque destacaron que su financiación no saldrá del dinero de los impuestos sino de un acuerdo comercial del cual no dieron detalles. En 2022 el canal estatal había logrado ganancias por más de dos millones de dólares por la transmisión.

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni anunció que por un acuerdo comercial la TV Pública transmitirá el Mundial, pero no dio más detalles.

La falta de explicaciones alrededor del "acuerdo comercial" anunciado fue el centro de las demandas de la publicación que el funcionario eligió para comunicar las novedades. Si bien en lo enunciado la postulación es acorde a lo que desde La Libertad Avanza (LLA) plantearon como parte de su programa anti Estado, en los hechos es imposible que la FIFA acceda a un "acuerdo comercial" mientras todas las emisoras del planeta pagan millones de dólares por lograr algo similar.

La Copa del Mundo se jugará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá su partido inaugural en el emblemático estadio Azteca, cuando México reciba y enfrente a Sudáfrica. La Scaloneta defenderá su título de 2022 y tendrá sus primeros tres partidos el martes 16 de junio a las 22, el lunes 22 de junio a las 14 y el sábado 27 de junio a las 23, frente a Argelia, Austria y Jordania respectivamente.

La Scaloneta quiere repetir la gloria de 2022.

La última Copa del Mundo que se desarrolló en Qatar 2022, tuvo al gobierno de Alberto Fernández detrás de la TV Pública y logró una ganancia de 2 millones de dólares por la emisión. Si bien pagó 8 millones por los derechos y gastó unos 2 millones más por los gastos de producción, traslados y viáticos, los ingresos publicitarios que registró alcanzaron los 12 millones.