"Lucas me salvó": el desgarrador testimonio del vendedor rescatado por el delivery asesinado en Moreno

El horror golpeó las calles de Moreno con una violencia brutal y sin sentido. Lucas Nahuel Aguilar, de 20 años, fue asesinado de siete puñaladas tras intentar auxiliar a un vendedor ambulante que había sido atacado por un desconocido. Hoy, Leonardo Merollo, el hombre que sobrevivió al ataque, rompió el silencio con un testimonio mezclado de gratitud y dolor: "Lucas me salvó la vida". El ataque ocurrió en la intersección de las calles Asconapé y Alem, cuando un hombre, identificado como Luis Benjamín Benítez, de 38 años, inició una discusión absurda con Merollo. "Me miró y me dijo: '¿Qué mirás?'. Y de repente sacó un cuchillo y me apuñaló", relató.

El vendedor ambulante en diálogo con Radio Splendid relató que hizo lo posible por defenderse, pero estaba desarmado ante el frenesí homicida del atacante. Fue allí cuando Lucas Aguilar entró en escena. El joven, que trabajaba como repartidor, vio lo que ocurría y no dudó en intervenir. Sin embargo, Benítez lo atacó con violencia desmedida y le asestó siete puñaladas. Lucas cayó al suelo, mortalmente herido. "El asesino venía decidido a matar. Me pudo haber tocado a mí, pero Lucas lo evitó. Y eso le costó la vida", se lamentó Merollo. El atacante intentó huir, pero fue detenido por la policía poco después.

Según trascendió, Benítez cuenta con varios antecedentes penales por robo y agresiones. La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Moreno. En ese sentido, Merollo sostiene una hipótesis inquietante: "Yo creo que esto viene por otro lado. Alguien lo mandó para matar a alguien y que llame la atención. No estaba cuerdo, ya había intentado matar antes. A alguien le sirvió que esto pasara". Su relato agrega una capa de misterio a un crimen que ya conmociona a la opinión pública. Lo cierto es que la muerte de Lucas Aguilar desató una lógica ola de indignación, sobre todo ante el creciente ola de inseguridad.

Lucas Aguilar fue victima de la inseguridad de Moreno

Sus compañeros repartidores se movilizaron hacia la comisaría Primera de Moreno exigiendo justicia. Mientras tanto, el presidente Javier Milei aprovechó el momento para anunciar la creación de la "Condecoración al Valor del Hombre Común" y confirmó que el primer homenajeado, de manera póstuma, será Lucas Aguilar. "Hizo el sacrificio máximo por un desconocido, entregó su vida para defenderlo", publicó el mandatario en sus redes sociales. El asesinato de Lucas Aguilar es otro recordatorio de la crisis de inseguridad que azota al país. Su valentía quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron la escena.

Sin embargo, su historia también desnuda el drama cotidiano de quienes trabajan en las calles, expuestos a la violencia, sin garantías ni protección. Desde el hospital, Leonardo Merollo intenta asimilar lo ocurrido. Todavía no pudo comunicarse con la familia de Lucas, pero su gratitud es inquebrantable. "No, no pude comunicarme con la familia de Lucas. Solo hablé con uno de los chicos, que era amigo de él. No sé por qué pasó esto, pero sé que Lucas es un héroe", dice con la voz quebrada. Mientras tanto, la ciudad de Moreno sigue llorando a un joven que, sin pensarlo dos veces, decidió poner su vida en juego por otro. Y lo pagó con sangre.