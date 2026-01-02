Macabro hallazgo: dos hombres y un animal muertos en una lancha a la deriva

El río Coronda, en Santa Fe, se convirtió en escenario de un escalofriante hallazgo que dejó perplejos a las autoridades policiales pero también a los vecinos y vecinas de la zona. Dos hombres fueron encontrados muertos dentro de una lancha encallada, acompañados por el cadáver de un animal vacuno que parecía listo para ser carneado.

El descubrimiento ocurrió tras el llamado de vecinos de la zona que avistaron una embarcación a la deriva frente a la calle Jujuy, en el distrito costero de Sauce Viejo. Alertados por la situación, efectivos de la Comisaría 19ª y de la Prefectura Naval Argentina se dirigieron al lugar y confirmaron la presencia de los cuerpos sin vida. Junto a ellos, un arma de fuego y el bovino muerto completaban la escena .

Macabro hallazgo en Santa Fe

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien lidera las investigaciones, ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para realizar las autopsias correspondientes. Según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), los hombres presentaban múltiples heridas de bala compatibles con disparos de escopeta a corta distancia . En el lugar también se encontraron cartuchos de plomo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

La identidad de las víctimas aún no ha sido confirmada. Los investigadores trabajan en la recolección de huellas dactilares y en el rastreo de la matrícula de la lancha para obtener pistas sobre los fallecidos. Asimismo, se analiza el origen del animal muerto, cuyas marcas podrían proporcionar información clave para esclarecer el caso.

Entre las teorías que manejan las autoridades, el robo de ganado es una de las más fuertes . La presencia del bovino en la embarcación sugiere que los hombres podrían haber sido sorprendidos in fraganti, posiblemente por el propietario del animal o por un puestero local. Sin embargo, la falta de testigos directos y la ausencia de cámaras en el área dificultan la reconstrucción precisa de los hechos.

El fiscal ya dispuso una serie de medidas para avanzar en la pesquisa, incluyendo peritajes balísticos sobre el arma encontrada y un análisis exhaustivo del recorrido que pudo haber realizado la lancha antes de quedar varada. Además, se investigan antecedentes de delitos similares en la región para identificar posibles vínculos con las personas fallecidas.

Por ahora, el caso permanece rodeado de incertidumbre. Las autoridades trabajan contra reloj para desentrañar este macabro episodio que conmocionó a los habitantes de Sauce Viejo y sus alrededores. Las aguas del río Coronda guardan secretos que, con el tiempo, los investigadores esperan poder resolver.