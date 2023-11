Nalbandian denunciado por acoso sexual: su ex descubrió que le había instalado una cámara oculta en su casa

David Nalbandian fue denunciado por su ex novia Araceli Torrado por acoso sexual y hostigamiento. La causa fue iniciada por la joven después de descubrir que el ex tenista había instalado una cámara en la casa de la joven para espiarla. Además, le habría pedido las cámaras al portero del edificio para controlar los movimientos y las visitas que recibía su ex.

En un audio de WhatsApp, el ex tenista reconoció que había mandado a poner la cámara. De hecho, fue encontrada en el ventiluz de un departamento que compartían cuando todavía eran pareja. Lo hizo para espiarla. Aunque afirmó en la Justicia que no había podido ver nada. Ahora el juez a cargo de la causa le pidió a Torrado "más pruebas" para continuar con la investigación".

Araceli Torrado

La relación entre Nalbandian y Araceli había comenzado a fines de 2022, cuando él termino su matrimonio con Victoria Bosch, tras 22 años de relación. La modelo de 29 años había tenido otro romance con un deportista famoso: Juan Sebastián Verón, ex futbolista de la Selección y de Estudiantes de La Plata, y actual presidente de esa institución.

La cámara que Nalbandian instaló en la casa de su ex

La primera vez que el ex tenista y Araceli fueron vistos juntos fue en febrero de 2023, cuando asistieron a la avant premier de Casados con hijos, en el Teatro Gran Rex. Ese día, posaron muy felices y confirmaron su noviazgo. Enseguida salió a la luz que ella había actuado en la obra "Zaúl no tiene cura", que se presentó durante la temporada 2017 en el teatro Broadway, de Rosario, y que formó parte del programa "Capachiste", que se emitía a la medianoche por Canal 5.

Araceli Torrado y Nalbandian cuando eran novios

En marzo de este año, Araceli había dicho en una entrevista que salían con David desde octubre de 2022. Tiempo después, Araceli brindó una entrevista en la que dijo: "Las fotos con él no sorprendieron para nada. Lo que si nos sorprendió es que no hayan aparecido antes ya que compartimos montón de salidas como al teatro, cine, bares, etc. Andamos mucho por Buenos Aires, Córdoba y Rosario".

Araceli Torrado

Y continuó sobre su relación en ese momento: "Hace poco familiares y amistades me mandaban la noticia con un encabezado como: 'separado hace menos de dos meses...'. Eso me irritó un poco porque hace 6 meses que estamos y cuando empecé a salir con él ya llevaba casi un año soltero. Nuestra celestina, o sea la persona que nos presentó fue la ex Gran Hermano, Cynthia Aller". Y al ser consultada sobre el futuro de su noviazgo, afirmó: "La verdad es que ser mamá no es algo que me gustaría por el momento. Los chicos me encantan, lo disfruto mucho, pero no. Y lo de la convivencia no es un tema que urja, por ahora estamos bien así".

Torrado denunció a su ex

En tanto, contó sobre ella misma: "Soy modelo, influencer y locutora. Eso lo hacía ya en Rosario y acá en Buenos Aires estoy viviendo desde el año pasado. Además, siempre estuve entrometida con la producción de moda y cosas así porque me gusta mucho. Actualmente soy gerenta de prensa y comunicación de una marca que se llama Anna Rossatti. A la par de lo que mencionas y también tengo mis trabajos con Monster por todo el país". Y sumó: "Creo por completo en Dios, lo considero modo de vida y también principio. Me identifico con ese pasaje q tengo en mi feed porque realmente aprendí de grande que cada respuesta o solución solo proviene de un lado: Dios".

Torrado denunció a Nalbandian

En tanto, sobre Nalbandian había relatado: "David tiene la capacidad de sumarse a todas las actividades de mi día a día, por ejemplo. Y a la vez soportarme así que eso te podría decir que es lo que más me gustó de él. También su humor, porque me gusta mucho reírme y él está todo el tiempo haciéndome reír. Nos llevamos muy bien, aparte los dos somos medios caprichosos (risas)".