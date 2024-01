"No te duermas, no te duermas por favor": el crudo relato del asesinato de Umma

Horror es poco. El asesinato de Umma, la nena de 9 años baleada en Lomas de Zamora por delincuentes que habían intentado interceptar el auto en el que viajaba junto a su padre, conmocionó a todo el país. La pequeña recibió uno de los dos disparos y, pese a que fue trasladada al Hospital Churruca, falleció horas después del ataque.

"Estamos destrozados", reconocieron de inmediato los vecinos de María Eugenia y Eduardo Aguilera, padres de la menor asesinada. "Los conocíamos de toda la vida, es un horror todo lo que pasó", sumaron con resignación, al tiempo que resaltaron que viven "atemorizados" por la inseguridad en el barrio.

Juan, uno de los vecinos del custodio de Patricia Bullrich, habló en C5N. "Ellos son vecinos de toda la vida. Estamos destrozados. Nos mató la noticia esta de que falleció. Acá somos todos padres. El del frente tiene tres hijos, yo también. Es como si nos pasara a nosotros", sostuvo.

"Casi todos lo vimos a Eduardo tirado en el piso con la nena en brazos y eso nos mató a todos. Estamos mal. No vi el ataque, salí cuando Eduardo estaba en el piso y le pedí a la nena que no se durmiera", reconoció.

En ese momento, Umma todavía estaba viva. "La nena le decía: 'Estoy bien, pa; estoy bien, pa'. Eso te mata. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Queremos justicia. Acá todas las mañanas en la parada del colectivo, es todos los días y a toda hora. No se puede vivir así. Esto no da para más".

Alfredo, otro de los vecinos de la cuadra, también denunció la inseguridad que viven en el barrio. "Está cada vez peor esto. Hoy hay Policía porque pasó esto, pero después no. A cualquier hora te roban".

"Es un desastre lo que estamos viviendo, una bronca terrible. Hace cincuenta años que vivo acá y es cada vez peor. Vengo de trabajar a las cinco de la mañana y tenés que estar con cuatro ojos. Es un desastre. Una bronca terrible porque tengo nietos chiquitos, todos tenemos hijos. Las 24 horas tenés que estar en alerta", sumó Eduardo.