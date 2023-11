"Si me llegás a cambiar, te mato": la violenta carta que complica la situación de la docente acusada de abuso

Luego de que Daniela Mujica, la maestra de 33 años acusada de abuso sexual contra sus alumnos en una escuela de La Plata, rompiera el silencio, admitiera que su relación con los estudiantes era de excesiva confianza y negara los hechos, trascendió una carta de puño y letra que la propia protagonista le escribió a uno de sus alumnos de la Escuela N°58. Allí, la docente amenaza al menor, con el que aparentemente mantenía un vinculo sentimental.

Los aberrantes chats entre la docente y sus alumnos

Recordemos que Brenda, la mamá de uno de los chicos de 12 años, fue una de las denunciantes de la maestra e indicó que el caso fue caratulado como grooming al considerarse que hubo "acoso sexual por redes sociales". "De a poco va a hablando mi hijo, que es con quien arrancamos la denuncia, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos", había señalado la mujer.

Sobre la carta, que ya se encuentra en poder del fiscal Hugo Tessón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 platense, y del Juzgado de Garantías N°2 de Eduardo Silva Pelosi, se trata de una hoja de carpeta aparentemente dirigida a J., el adolescente que Mujica trataba como "novio" y le hacía escenas de celos. "Qué suerte tengo de tenerte siempre. Ojalá siempre sea así, sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número 1 para mí", se puede leer.

La carta que la docente acusada de abuso le escribió a uno de sus alumnos.

Según trascendió, el mensaje intimidatorio que será sometido a una pericia caligráfica para determinar si efectivamente fue escrito por la maestra. "Si me llegás a cambiar una vez más, te voy a matar. Siempre mío, te amo", concluye la carta. Daniela Mujica, de 33 años, fue señalada por varios padres por mantener conversaciones sexuales y amenazas con sus alumnos de 12 y 13 años de la Escuela N°58.

En una entrevista con Telenoche, en la que también estuvo presente su abogado Álvaro Núñez, la docente subrayó que no está vinculada a los hechos dados a conocer y que "la información está tergiversada". Sobre los chats que se viralizaron, donde ella se mostraba de forma amorosa -y hasta romántica- con los estudiantes y hasta decía estar celosa, explicó que "había un exceso de confianza con los chicos" por la forma en la que les hablaba.

Los aberrantes chats entre la docente y sus alumnos

Según se detalla en la denuncia, asentada en la DDI de La Plata, la docente estaba al frente de dos cursos mixtos de sexto grado de la escuela N°58, ubicada en 18 y 71, con quienes, según relataron los estudiantes, mantenía un vínculo "de mayor confianza que las otras maestras". En la denuncia, Brenda expuso que, alertada por otra madre, encontró conversaciones entre su hijo y Mujica en el perfil de Instagram del niño y en WhatsApp, donde la trataba como si "fuera su novia".

De hecho, la preocupada mamá reveló que por pedido de la maestra su hijo había dejado de frecuentarse con una nena del otro grado porque ella estaba "celosa". La madre del niño también expuso que encontró imágenes en la papelera del celular donde se ve a la docente mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo. "Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias", aseguró Mujica.

Los aberrantes chats entre la docente y sus alumnos

En una de las denuncias se indica que uno de los alumnos sostuvo que ella lo besó y ante este escenario Mujica subrayó que nunca lo hizo ni lo haría. Su defensor también hizo hincapié en la imagen que se viralizó de ella donde muestra un tatuaje: "Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que se mandaban entre ellos la foto". Por último, aseguró que las conversaciones "no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella" .