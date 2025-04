Terror en la autopista: un policía fue arrastrado 50 metros y evitó ser ejecutado en un control vehicular

Una noche de rutina terminó en una escena digna de una película de acción en el kilómetro 7 de la Autopista Buenos Aires - La Plata. Allí, entre el rugido de los motores y las luces del peaje de Dock Sud, un policía bonaerense luchó cara a cara contra la muerte. Fue en cuestión de segundos. Un revólver salió de una guantera, el gatillo estuvo a punto de ser apretado y un agente del Destacamento de Seguridad Vial terminó arrastrado por el asfalto, con medio cuerpo dentro de un auto en fuga, mientras disparaba para salvar su vida. El dramático episodio ocurrió este lunes a las 22.30, pero las imágenes comenzaron a circular en las últimas horas.

La secuencia, registrada por cámaras de seguridad, revela el momento exacto en que los efectivos detienen un Chevrolet Corsa rojo con la patente oculta. A bordo viajaban tres hombres, todos adultos, con camisetas de Boca y tatuajes visibles en sus rostros. Un dato no menor en un contexto de sospecha. Los policías pidieron que descendieran del vehículo. Pero la respuesta no fue el diálogo: fue la violencia. El acompañante abrió la guantera y sacó un arma. Le apuntó directo al sargento W. S., que en un acto de reflejo y valentía, logró sujetarlo del brazo justo antes del disparo. Empezó un forcejeo brutal, a centímetros de la tragedia.

En medio del caos, el policía alcanzó a sacar su Bersa Thunder PRO, se abalanzó parcialmente dentro del vehículo para neutralizar al agresor y fue entonces cuando el conductor pisó el acelerador. El auto salió a toda velocidad con el oficial aún colgado de la puerta. Lo arrastraron más de 50 metros por el pavimento antes de que cayera al suelo. Pero antes de caer, el agente disparó. Acertó. Uno de los ocupantes del vehículo recibió un balazo en la pierna. Fue ese disparo -y el temple del policía- lo que más tarde permitiría su identificación. El Chevrolet Corsa desapareció en la noche, rumbo a Villa Tranquila, dejando tras de sí un reguero de violencia y adrenalina.

Los efectivos iniciaron una persecución inmediata, pero no pudieron alcanzarlos. No obstante, el destino tenía otra carta preparada. Minutos más tarde, una llamada alertó sobre el ingreso de un herido de bala al Hospital General José María Penna, en la Ciudad de Buenos Aires. Los policías se dirigieron al lugar y no dudaron un segundo: era el mismo hombre que había estado al volante del Corsa. El mismo que los había arrastrado por la autopista. Lo reconocieron sin dudar. El detenido fue identificado como Marcelo Ezequiel Romero, de 28 años, con un frondoso prontuario. Tenía pedido de captura vigente por tenencia de estupefacientes, robo agravado en banda y una causa por violencia de género. Entre sus pertenencias, además, le encontraron una bocha de cocaína.

La Justicia actuó con celeridad: la fiscalía de Avellaneda lo imputó por tentativa de homicidio. Mientras tanto, el sargento herido fue atendido por lesiones leves y no se adoptaron medidas en su contra. Su accionar, según fuentes judiciales, fue "proporcional y en legítima defensa". El arma reglamentaria fue secuestrada para peritajes y ya se están analizando las imágenes de las cámaras para identificar a los dos prófugos restantes.