Stinfale fingió demencia y negó tener una relación con Matías Morla: "Trató de desligarse"

Pasaron once días desde que empezó el juicio por la muerte de Diego Maradona y parece haber más preguntas que respuestas sobre quiénes fueron responsables del fallecimiento del astro del fútbol mundial.

Durante la jornada del 15 de abril, prestó declaración el abogado Víctor Stinfale que tuvo estrecha participación en la reunión que se celebró el 10 de noviembre de 2020 donde finalmente se decidió que el jugador de fútbol debería permanecer en internación domiciliaria debido a su frágil estado de salud.

Diego Maradona



Así las cosas, aseguró que conocía al Diez y que si bien su relación con él era de asesoría legal, reconoció que sostenía también un lazo de amistad aunque también explicó que no conocía a sus hermanas pero sí a sus hijas.

El testimonio podría ser clave para revelar qué tipo de relación sostenía Maradona con su cuerpo legal y médico. Por eso, su declaración se extendió durante una hora y en la mayoría de sus palabras se notaba un encono particular con el neurocirujano Leopoldo Luque a quien calificó como un "solucionador" más que el médico responsable de la salud del Diego. Stinfale también hizo hincapié en su relación con el abogado Matías Morla sobre quien explicó que si bien sostenía una relación de "amistad", desde la muerte del futbolista esa relación se modificó de manera drástica.

Diego Maradona y Leopoldo Luque

En diálogo con BigBang , el abogado Martín Montalto (representante de Mariano Perroni, enfermero implicado en la causa) contó detalles sobre la audiencia: "Stinfale declaró sobre cómo era su vínculo con Maradona", dijo y contó: "Dijo que él fue el encargado de hacerle llegar a Morla a su vida junto con otro abogado".

Al mismo tiempo, consideró que la audiencia tuvo momentos de zozobra durante la declaración de Stinfale: "Hubo momentos tensos respecto a que los jueces -una vez que todos los defensores y los querellantes hicieron sus preguntas- hicieron mucho en campaña su vínculo con Morla sobre todo en la administración de los bienes de Maradona".

Stinfale junto a Maradona



Sobre ese vínculo en particular, Stinfale "respondió que solamente le recomendó a Morla por una cuestión jurídica y que después si hacía o no hacía tareas de administración de él, era algo que lo excedía, algo bastante raro", consideró Montalto; lo extraño del caso es que ya en 2014, Maradona había firmado un poder donde Morla y Stinfale eran los administradores de todos los bienes de Maradona.

En la misma línea, Montalto contó que Stinfale "trató de desligarse, diciendo que él había renunciado; dijo que no sabía cómo había llegado el Dr. Luque a la vida de Maradona, algo muy raro", dijo contundente y completó que, según los dichos de Stinfale: "A Morla lo tenía como autoridad, dicho por él mismo era la autoridad, pero no sabía nada de todo lo que pasaba en la vida de Maradona".

Morla, Maradona y Stinfale



En el caso particular de su relación con Matías Morla, Stinfale fue categórico en su declaración: "Sobre Morla dijo que era un amigo, pero que era un amigo que hace cinco años no hablaban; después de la muerte de Maradona no hablaban", resaltó en su declaración y consideró que en el relato "puede ser que haya alguna incongruencia con lo que uno entiende que es una amistad, pero bueno, las amistades son como las personas son todas distintas (...) será materia del tribunal ver la valoración de la respuesta del testigo", consideró.

Consultado sobre la instancia Perroni, su representado, Martín Montalto explicó que su cliente no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Diego Maradona: "Fue un simple administrador de los enfermeros en cuanto a su asistencia. Él lo único que controlaba era que los enfermeros pasen y cumplan el horario. No conocía a Maradona, nunca entró a la casa, no le administró medicamentos, absolutamente nada era meramente administrativo. Nosotros tampoco entendemos qué hace acá", confesó el abogado y terminó: "Supuestamente para el fiscal y para la parte que se acusó que formó parte de un plan criminal para matar a Maradona; según lo que dijeron en el momento de los lineamientos tiene la misma responsabilidad, según ellos, que los médicos tratantes o los que le los que le administran la medicación... una locura, pero bueno", dijo para terminar.