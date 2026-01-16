10 años de la detención de Milagro Sala: cómo está su salud y cuándo podrían otorgarle libertad condicional

La ciudad de La Plata se convirtió este viernes en el epicentro de una jornada histórica cargada de simbolismo y resistencia. A una década de la detención de Milagro Sala, referente de la organización Tupac Amaru, miles de personas se movilizaron en una caravana que recorrió las calles para exigir su liberación, reivindicando su lucha como un emblema de los derechos humanos y la justicia social.

El 16 de enero de 2016 marcó el inicio de un capítulo doloroso para la líder social jujeña, arrestada en un proceso judicial iniciado por el ex gobernador Gerardo Morales cuestionado por organismos internacionales.

Milagro Sala

Desde entonces, Sala enfrenta una condena que no solo la privó de su libertad, sino que también impacta profundamente en su salud. Actualmente, cumple prisión domiciliaria en La Plata y se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet tras sufrir una descompensación a finales de diciembre. Su estado físico refleja los estragos de una década marcada por la persecución y el encierro.

Sin embargo, este aniversario llega con un rayo de esperanza. Milagro cumple dos tercios de su condena unificada de 15 años, lo que habilita a su defensa a solicitar formalmente la libertad condicional . Este hecho reaviva las esperanzas de sus seguidores y refuerza los reclamos por su liberación como presa política, una bandera que no dejaron de enarbolar quienes ven en ella a una víctima de un sistema judicial parcializado.

Piden la liberación de Milagro Salas

La caravana, organizada por movimientos sociales y organismos de derechos humanos, partió desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y recorrió varios puntos clave hasta llegar a La Plata. En cada parada, las voces se alzaron con fuerza: " ¡Libertad para Milagro Sala! " resonó como un grito colectivo que busca justicia y reparación.

El impacto del caso trasciende fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa monitoreando la situación, reafirmando las preocupaciones sobre las irregularidades del proceso judicial. Es que Milagro Sala no es solo una dirigente social... Es un símbolo vivo de la resistencia frente a la adversidad y una inspiración para quienes luchan contra las injusticias.

Piden la liberación de Milagro Salas

Las actividades culminaron en Plaza Moreno, donde se congregaron decenas de personas para rendir homenaje a una década de lucha inquebrantable. Hoy, a 10 años de su detención, el espíritu indomable de Milagro Sala sigue siendo un recordatorio heroico: la lucha por los derechos humanos nunca se detiene, y quienes alzan su voz contra la opresión siempre encontrarán eco en los corazones valientes. Su historia no termina aquí: su libertad es el próximo capítulo que el pueblo espera escribir.