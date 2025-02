"100 pasos que me llevaron a la bancarrota": el libro de 2012 de Yuyito que volvió a la luz tras la criptoestafa de Milei

Si algo le faltaba a la dantesca escena que se vive en la política argentina desde el viernes era que entrara en escena el pasado de Amalia "Yuyito" González, primera dama presidencial. Hace casi cinco días, el presidente Javier Milei impulsó la inversión en una cripto estafa de nombre $Libra desde su cuenta de X (ex Twitter). Ayer se agravó el panorama tras la entrevista pactada que dio ante TN y Jonatan Viale, la cual liquidó el prestigio periodístico del conductor ante las interrupciones del asesor Santiago Caputo y las preguntas prohibidas que se plantearon allí. Hoy, vuelan los memes.

El ingreso al escenario actual de la ex vedette tuvo que ver con la nota que subió la Agencia Noticias Argentinas, en la cual repasó un libro de autoayuda económica que se publicó en 2012, luego de que González volviera de una fuerte caída financiera en su vida personal. "100 pasos que me llevaron a la bancarrota", el título que lleva la publicación, llegó en el momento justo en el cual la bancarrota política de su actual pareja toma una velocidad no vista hasta el momento.

La portada de "100 pasos que me llevaron a la bancarrota", el libro de autoayuda financiera que escribió Yuyito González en 2012.

"Se trata de una guía práctica en la cual la exvedette enumera sus errores para que los lectores no lo repitan. Si bien tiene muchos años en el mercado, hoy cobra relevancia por el critpogate, el escándalo en el que se ve envuelto Javier Milei tras mencionar a la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de X", describieron en NA en relación a la publicación que hoy se puede adquirir en Mercado Libre 17.125 pesos.

"Amalia González es una mujer que ha pasado a través de un proceso de transformación y restauración extraordinario. En ese proceso, acumuló una serie de experiencias que la llevaron a ser hoy una mujer mucho más sabia de lo que fue en el pasado. Sus consejos valen oro", es uno de los comentarios que figuran en la contratapa del libro, la cual está firmada por el fundador del instituto para la cultura financiera, Dr. Andrés Panasiuk.

Karina Milei en medio de Javier Milei y Yuyito González: no hay mudanza a Olivos

"Las reflexiones y vivencias que Amalia vuelca en este libro son una herramienta formidable que te ayudará a no cometer sus errores. Nos enseña que una correcta administración financiera depende de la aplicación de principios bíblicos. Al leer este libro serás inspirado y desafiado a manejar tu economía y finanzas de manera exitosa", sumó en ese sentido el CEO de Todomúsica S.A., Rafael Padace.

"La exvedette detalla en los breves 100 capítulos que tiene su libro cómo fue que llegó a estar en bancarrota y cómo hizo para salir. Además, da recomendaciones para que quienes la lean, no cometan sus mismos errores", explican en el libro. "Sus gastos excesivos y un estilo de vida lujoso, sin tener una planificación financiera, fue lo que la llevó a la bancarrota. Su fe la hizo adquirir una nueva visión desde el año 2005 cuando se unió a la Iglesia Evangélica", agregaron allí.

Yuyito y Milei en su primer beso público.

La experiencia religiosa fue la que la llevó a publicar su primer libro, sólo dos años antes que este. "De la fama a la fe" relató la transformación que el evangelismo hizo en la vida de ella. Inclusive, un tercer comentario en la publicación de finanzas, lo aportó el Dr. Jorge Ibarbalz de la Cristiana Evangélica Libertador. "Sus experiencias animarán y darán esperanzas en el desafío de recuperar todo aquello que no se consigue con el vil metal y que da más satisfacción y felicidad en la vida. Puedo asegurar que Amalia vive lo que escribe", aseguró.

La nota de NA, en el actual marco de crisis política a partir de los desaciertos económicos del mandatario nacional, parece haber llegado con un timing perfecto de cara a las críticas que le llegaron tanto a la gestión de Milei como a lo ocurrido sólo unos días después, cuando Viale rifó su prestigio periodístico en una entrevista pactada con el presidente.