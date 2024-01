Acampe y vigilia frente a la Quinta de Olivos: "La situación de los comedores es alarmante"

A menos de 24 horas de que comience el primer paro general realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la agrupación Somos Barrios de Pie realizará una vigilia a la espera de la jornada de lucha, en las puertas de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial oficial. Además de apoyar el reclamo contra el DNU y la denominada Ley Ómnibus, la protesta es por la difícil situación que atraviesan los comedores de los barrios populares de todo el país, en el marco de la crisis inflacionaria que se está atravesando.

"A la espera de respuestas del presidente Javier Milei vamos a acampar frente a la quinta en la vigilia del paro general", anunciaron desde Barrios de Pie en un comunicado. Una de las referencias que aparecen allí es la firma de la referente Norma Morales, quien también es secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Barrios de Pie y una protesta frente a la Quinta de Olivos por la situación de los comedores populares, y de cara al paro general.

Los manifestantes se encuentran en plena protesta frente a la residencia oficial desde las 11 de la mañana, cuando comenzó la convocatoria: "Seguimos esperando que la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello o el presidente Milei nos reciban", avisaron. "La situación de los comedores es alarmante, y muy parecida a la época de la pandemia", alertaron.

"Muchas de nuestras compañeras entregan su vida para el cuidado de nuestra comunidad y no nos reconocen nuestro trabajo, ni nos dan una explicación. Pedimos armar una mesa de trabajo en la que podamos explicar la gravedad de la situación y que se tomen medidas para empezar a paliar las deficiencias en alimentos que ya se están registrando", solicitaron los miembros de Barrios de Pie.

"En vísperas del paro general del 24, haremos un acampe frente a la quinta para exigirle al Presidente que se haga cargo de lo que esta sucediendo, nos atienda y ofrezca soluciones ante esta situación alarmante", aseguró el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien pidió una respuesta "urgente frente a esta emergencia alimentaria que está sufriendo una buena parte de los argentinos y las argentinas".

"Prácticamente desde el inicio de la gestión de Milei hemos intentado concentrarnos frente al Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Pettovello, luego hemos ido al hotel donde se alojaba al presidente ante la falta de respuesta, hemos ido a la Quinta de Olivos, al igual que hoy, para pedir una audiencia y marcarle las dificultades que se viven en los barrios populares y particularmente en el tema de la asistencia alimentaria y los comedores comunitarios", detalló Menéndez ante AM 530.

"A nadie se le escapa la brutalidad que significa el ajuste que estamos viviendo: incremento de precios, depreciación por la devaluación de los ingresos, y eso echa por tierra a las posibilidades de llegar arañando a fin de mes", describió el referente. "Lo preocupante es la falta absoluta de políticas compensatorias, que en un ajuste brutal puedan generar un sostenimiento, ni más ni menos, que garantice la supervivencia", lamentó.

"Vemos con mucha preocupación esta situación porque no vemos ningún horizonte donde el debate público se instale en temas que no tengan que ver únicamente con el déficit fiscal, con acomodar las cuentas, con las inversiones, sino también con cómo llegamos a ese procesos con una parte de la sociedad que no esté con dificultades para alimentarse", protestó Menéndez, quien también se refirió a que esa agenda que representa "se subestima".

El paro general de la CGT comenzará mañana a las 12 del mediodía. A partir del apoyo brindado por gran parte del arco político y sindical, se espera una movilización enorme, tal como adelantó el dirigente camionero Pablo Moyano.