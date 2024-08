Alberto Fernández le cantó vale cuatro a Cristina Kirchner: "Me sorprenden sus afirmaciones"

El pasado lunes finalmente se publicó la entrevista que Alberto Fernández le brindó al diario El País de España. El expresidente se refirió a la denuncia de su expareja Fabiola Yañez, y además habló sobre los dichos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse las acusaciones en su contra.

Luego de que se conozcan imágenes de la ex primera dama con hematomas en su cuerpo y algunos videos del ex mandatario con Tamara Pettinato disfrutando de algunos tragos en el despacho de Casa Rosada, el país entero habla del suceso, ya que no solo salió a la luz la violencia hacia la mujer, sino algunos detalles que ponen en jaque su gestión.

Alberto Fernández habla después de la denuncia de Fabiola Yañez

Aunque muchos cuestionan su mandato principalmente Cristina quien fue su vicepresidenta, Fernández negó todo lo malo que se le adjudica: "No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios ", resaltó.

Además, el ex mandatario aprovechó su espacio en el medio español para reprochar a Cristina Kirchner, ya que contó con su "solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía".

El tweet de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández

Además Alberto Fernández desmintió a Fabiola Yañez y declaró estar seguro que hay un interés por el actual gobierno de Javier Milei detrás de todo el asunto: "Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer". Además, afirmó: "Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva]".

Los dichos de la ex Presidenta

A través de su cuenta personal de Twitter, Cristina Kirchner expresó: "Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología", comenzó. Sin ejabro, según sus palabras, su mal gobierno no justifican los hechos de violencia: "Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA."

Creyendo en la palabra de Fabiola Yáñez explicó: "La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos", culminó.