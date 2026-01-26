Buscan aliviar el endeudamiento de familias argentinas: cómo funciona el programa y quiénes podrán acceder

El endeudamiento de las familias argentinas alcanza niveles alarmantes bajo el gobierno de Javier Milei. Esta situación, que afecta principalmente a los hogares más vulnerables, llevó a Unión por la Patria (UxP) y Encuentro Federal a presentar un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de generar un programa de desendeudamiento.

El diputado Guillermo Michel, de UxP, es uno de los principales impulsores de esta iniciativa, que propone otorgar créditos de hasta 1.500.000 pesos para aliviar la carga financiera de las familias.

"La gente no entiende de macroeconomía, del swap o de rollear la deuda", dijo contundentemente en diálogo con BigBang y expresó que es primordial brindar algún recurso desde el Estado dada la "realidad actual de los argentinos". Michel fundó su proyecto sobre la base de que cada vez hay ingresos más bajos, gastos fijos altos y, sobre todo, encarecimiento del crédito que hace que los ciudadanos no puedan acceder a pagar el alquiler, las expensas o incluso en los casos más extremos, acceden a deuda para poder ir al supermercado.

El diagnóstico detrás de esta propuesta pone en evidencia la creciente dependencia de los hogares argentinos del endeudamiento a corto plazo en circuitos informales. Esto se debe, en gran medida, al aumento del costo de vida y al encarecimiento del crédito bancario formal.

Pero... dato mata relato. Según explicó Michel en su proyecto de ley: "Desde noviembre de 2023, el Índice de Gastos Fijos acumuló aproximadamente +480%, frente a una variación del IPC cercana a +259% y del RIPTE alrededor de +249% (según los indicadores acompañados", señaló el legislador.

Es así como, según Michel, el problema del endeudamiento de las familias "es recurrente" pero lo más grave es que es "acumulable" por lo que las familias acceden a créditos impagables de billeteras virtuales, tarjetas de crédito y herramientas para poder pagar las deudas que no parecen terminar nunca.

Detalles sobre el proyecto de ley

Ahora bien, ¿de qué se trata el proyecto? Presentado en el Congreso, propone que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) sea la autoridad encargada de implementar este programa, utilizando hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar los créditos.

Así las cosas, los beneficiarios incluirían jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo, trabajadores registrados con salarios menores a seis sueldos mínimos, trabajadores domésticos y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Familias argentinas cada vez más endeudadas

El monto máximo del crédito será de 1.500.000 pesos, con cuotas que no superen el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario. "A fin de preservar su capacidad de consumo mensual", especifica el texto del proyecto. Aunque no se establecen plazos específicos para la devolución, estos serán definidos por ANSeS en función de las características del solicitante. Además, se prevé que el recupero se realice mediante descuentos automáticos sobre haberes o prestaciones.

El proyecto cuenta con el respaldo de diputados como Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y otros legisladores de UxP como Victoria Tolosa Paz, Emir Roberto Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.