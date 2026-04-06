Caputo redobló la confrontación: negó la existencia de una crisis, defendió los privilegios de su equipo y cargó contra el periodismo

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de declaraciones que combinan definiciones económicas, ataques políticos y una férrea defensa de las decisiones del Gobierno. En una entrevista con Luis Majul para LN+, el funcionario dejó en claro su estilo: "Digo lo que me sale", afirmó, y aclaró que en esos casos "no hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora".

Sin embargo, ese tono directo no evitó contradicciones ni polémicas. Mientras intentó relativizar el impacto de los escándalos que rodean al oficialismo, sostuvo que "Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política". Pero en el mismo tramo volvió a ubicar al kirchnerismo como eje del temor económico: "Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infiero".

El ministro insistió en esa línea argumental con definiciones extremas: "El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo", dijo, aunque inmediatamente relativizó esa posibilidad al asegurar que "es cero, no tienen ni margen de error, es cero". Aun así, admitió la tensión de ese discurso: "Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está".

Caputo también buscó transmitir una imagen de estabilidad política de cara al futuro: "El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque", aseguró. Pero esa previsión optimista convive con su propia narrativa de incertidumbre permanente vinculada al escenario político. En ese marco, defendió la llamada ley de inocencia fiscal, aunque volvió a apelar a descalificaciones: "Está muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente sea tal, la gente seguirá teniendo miedo". Y agregó: "La gente dice vuelve y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal".

Uno de los tramos más duros de la entrevista fue su ataque a los medios. "Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia", afirmó, y reforzó: "El periodismo nos declaró la guerra". En ese sentido, defendió la marcha de la economía con datos que contrastan con indicadores oficiales y privados: "No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico". Al mismo tiempo, reconoció tensiones inflacionarias: "Puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones". Y admitió: "La inflación es un monstruo que no terminamos de domar".

Felipe Núñez junto a Luis Caputo y Daniel Parisini, alias el Gordo Dan

El ministro sostuvo que hay un cambio estructural en los hábitos económicos: "Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora hay créditos, cambió el consumo". Incluso se adjudicó respaldo electoral en base a ese argumento: "La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado". No obstante, reconoció un dato que tensiona ese relato: "Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también".

Uno de los ejes más cuestionados fue el acceso de funcionarios a créditos hipotecarios del Banco Nación. Lejos de tomar distancia, Caputo reivindicó esa práctica: "Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mi, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor Justicia Social". El ministro rechazó cualquier irregularidad: "No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito".

Y amplió: "Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja". También relativizó el impacto de estos casos: "Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos". Y reforzó su postura: "Les recomendaría que todos saquen créditos". Las declaraciones se dan en medio del pedido de informes impulsado por el diputado Esteban Paulón y de la polémica por préstamos millonarios otorgados a funcionarios como Federico Furiase y Felipe Núñez.

Caputo también respaldó al vocero presidencial Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito: "Yo opino bárbaro de Adorni". Y agregó una frase que elevó el tono: "En el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser no parecer". Aun así, evitó profundizar en el caso: "Yo creo que él se tiene que defender en la justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios".