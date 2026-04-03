Criptomonedas y sospechas de un esquema de pagos atado al poder: el "memo" que compromete la trama detrás de $LIBRA

La investigación judicial por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un elemento que reconfigura el escenario: un "memo" encontrado en el teléfono del lobista Mauricio Novelli, que detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares condicionado a acciones directas del presidente Javier Milei. El documento, que comienza con un informal "Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H." -en aparente alusión a Hayden Davis-, plantea una hoja de ruta que mezcla negocios privados con decisiones institucionales. El contenido no solo resulta explosivo por sus cifras, sino por el nivel de injerencia política que sugiere.

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

Según el "memo", el acuerdo se estructuraba en tres tramos: "$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto"; "$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis" y "$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina". La gravedad institucional del documento no radica únicamente en las cifras, sino en la condición explícita: el dinero estaría atado a gestos públicos y decisiones del Presidente. En otras palabras, el éxito del negocio dependería del uso de la investidura presidencial.

El fiscal Eduardo Taiano -tras ser denunciado por demoras, ocultamiento de pruebas y desvío de la investigación- ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación. Entre ellas, pidió determinar si el memo fue compartido, a quiénes llegó y en qué contexto fue redactado. También solicitó registros de vuelos y comunicaciones clave para reconstruir los días previos y posteriores al lanzamiento del token. Sin embargo, el avance judicial convive con críticas. Las querellas sostienen que ya existen elementos suficientes para avanzar a indagatorias, mientras que la defensa de Novelli intenta invalidar los peritajes sobre su teléfono.

En paralelo, la fiscalía busca reconstruir los movimientos de Novelli y su entorno, incluyendo a sus socios Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, así como los contactos mantenidos entre el 13 y el 16 de febrero de 2025, fechas decisivas para el lanzamiento de $LIBRA. El 30 de enero de 2025, pocos días antes del lanzamiento oficial, se produjo un encuentro en la Casa Rosada entre Milei, Novelli, Davis y otros actores del mundo cripto. Hubo foto oficial y difusión en redes. Luego, casi de inmediato, se registraron transferencias millonarias vinculadas al creador del token hacia cuentas relacionadas con los investigados.

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

A pesar de estos indicios, el Gobierno negó la existencia de acuerdos formales o "confidenciales" con Davis. No obstante, el hallazgo de borradores de contratos sin firma y el contenido del memo abren interrogantes difíciles de disipar. Por ahora, la causa avanza entre documentos sin firma, chats bajo análisis y un memo que, lejos de aclarar, abre nuevas preguntas. En el centro, la sospecha de que detrás del colapso de $LIBRA no solo hubo un fracaso económico, sino también un posible uso del poder para habilitarlo.