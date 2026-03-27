Control total: el oficialismo activa la Comisión de Juicio Político y coloca a Lilia Lemoine a la cabeza

El oficialismo dio un paso que muestra con claridad el nuevo momento político que atraviesa: activar la Comisión de Juicio Político y colocar al frente a Lilia Lemoine, una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei. La novedad, anticipada en redes por el periodista de Infobae Nacho Girón, no es un simple movimiento parlamentario. Es, en los hechos, una señal política: el Gobierno ya no busca esquivar el conflicto institucional, sino administrarlo y, sobre todo, controlarlo.

Lilia Lemoine

Durante más de dos años, la Comisión de Juicio Político permaneció congelada. No fue casualidad. En un Congreso adverso y sin mayorías, el oficialismo optó por no habilitar un espacio que podía transformarse en una amenaza directa: el ámbito donde se tramita la eventual remoción del Presidente. La lógica era defensiva. Evitar que la oposición utilizara esa herramienta en un contexto donde podía construir mayorías circunstanciales. Pero ese escenario cambió. Con una base parlamentaria ampliada -aunque todavía lejos del dominio absoluto-, La Libertad Avanza decidió pasar a la ofensiva: activar la comisión, pero bajo control propio.

La elección de Lemoine no es neutra. No se trata de una figura de consenso ni de perfil técnico, sino de una dirigente de fidelidad absoluta al núcleo de poder libertario. Capaz de decir cualquier cosa, literalmente y sin ninguna prueba o veracidad, en su afán por defender al Gobierno. Su eventual presidencia marca un giro claro: la comisión deja de ser un espacio institucional de equilibrio para convertirse en una trinchera política. En el oficialismo valoran precisamente eso: su disposición a sostener posiciones sin negociación en un ámbito donde el conflicto puede escalar rápidamente.

Les dejo un datito político importante para cerrar la semana: @lilialemoine quedó confirmada como presidenta de la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados 🚨



Sí, de las personas más cercanas a @JMilei y @KarinaMileiOk. — Nacho Girón (@nachogiron) March 27, 2026

La jugada se complementa con otra decisión estratégica: impulsar a Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un espacio clave para el control del sistema de inteligencia del Estado. Ambos movimientos responden a una misma lógica: concentrar poder en manos de dirigentes de máxima confianza en áreas institucionales sensibles. En el entorno presidencial explican que se trata de garantizar conducción política en lugares donde se juega más que la agenda legislativa.

Pero el reordenamiento llega en un momento delicado. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa cuestionamientos por su situación patrimonial y el financiamiento de viajes privados, mientras avanza una investigación judicial que ya tiene intervención del juez Ariel Lijo. En paralelo, el Gobierno despliega una estrategia de respaldo político total: fotos, reuniones, actos y un discurso orientado a sostener a sus principales figuras.

La activación de la comisión se inscribe en ese contexto: no solo como herramienta institucional, sino como mecanismo de defensa política frente a eventuales ofensivas opositoras. El camino hasta acá no fue lineal. El intento previo de conformar la comisión terminó en un escándalo interno, con la diputada Marcela Pagano enfrentada abiertamente con la conducción del espacio. Aquella disputa dejó una marca: la necesidad de evitar fisuras en un ámbito tan sensible.

Lilia Lemoine

La designación de Lemoine, en ese sentido, también funciona como mensaje interno: la conducción no admite disidencias en los espacios clave. El movimiento confirma una tendencia más amplia: la consolidación de un esquema de poder cada vez más concentrado en el núcleo duro del oficialismo, con fuerte gravitación de figuras como Santiago Caputo y la propia Karina Milei. Lejos de abrir espacios de negociación, la estrategia apunta a reforzar el control político en todos los frentes posibles.