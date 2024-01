De "mentirosa" a "burra" y "operadora": las agresiones de Javier Milei contra periodistas mujeres

No es una novedad que en muchas ocasiones Javier Milei tiene una manera totalmente agresiva para comunicarse. De abrazar durante la campaña al concepto de la motosierra, a instalarlo como definición de su Gobierno; el libertario dejó en claro que la diplomacia, la paciencia, el respeto y la empatía no son lo suyo.

La motosierra de Milei

Más allá de la motosierra, de sus exabruptos, sus gritos y la cantidad de veces que se mostró fastidioso, Milei también demostró su intolerancia hacia el género femenino con la seguidilla de ataques que llevó adelante contra periodistas mujeres.

Con la excusa de estar en desacuerdo con la información divulgada hacia su persona, Milei utilizó la mayor parte de las veces su red oficial Twitter (X) para exponer a cada una de ellas. "Mentirosa"; "Operadora"; "Burra"; "Problemas de compresión", fueron algunos de los tantos adjetivos calificativos que usó. Lo sorprendente, además, es que la mayoría de las veces que genera un cruce, una pelea o una discusión, es con mujeres. ¿Casualidad?

Uno de sus tantos cruces tuvo que ver con María O'donnell. Es que la periodista se refirió mediante su programa radial sobre la manera de transportarse que utiliza el presidente de la Nación como algo "inusual", teniendo en cuenta la información que le brindaba el cronista desde el Aeropuerto.

Si bien la información pareció haber sido errónea, todo parece indicar que lo que más le molestó o dolió al libertario fue que la periodista utilice el término "inusual", refiriéndose a la manera en la que Milei decide transportarte de un lado al otro. Sin embargo, teniendo en cuenta que sólo utilizó ese adjetivo, llama la atención cómo con una sola frase, Milei puede agredir y exponer completamente sin ningún tipo de filtro.

Es que su manera de defenderse fue a través de Twitter (X), que es desde donde hace absolutamente todo y donde más tiempo pasa, mencionándola y tratándola de "mentirosa" frente a sus miles y millones de visualizaciones. "Odonell María: el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que has mentido con el objetivo de ensuciar. 'Periodistas' mintiendo... un clásico de la progresía argenta...", escribió.

Tweet de Milei contra O'donnell.

Otra de las víctimas de Milei fue Silvia Mercado. ¿Cuál fue el problema? La periodista que desarrolla su labor en el diario La Nación, dio la información de que según sus fuentes cercanas al libertario, el presidente ya habría mudado a sus perros a la Quinta de Olivos y en las próximas semanas, en cuanto termine de hacer las reformas, se mudaría él sin Fátima Florez ni Karina Milei.

El informe salió escrito en el diario y Mercado aseguró tener las fuentes necesarias para dar a conocer la noticia. Sin embargo, fueron dos las personas que decidieron atacarla constatando que todo aquello que había dicho era mentira: Javier Milei y Manuel Adorni, vocero presidencial.

"Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", había escrito Milei en su cuenta oficial de X.

Pero horas más tarde, cuando parecía no ser suficiente la vulnerabilidad de dos varones metiéndose en contra de una mujer sólo por haber dado una información chequeada, también salió al cruce Adorni para "defender" su imagen y la del presidente. ¿La agresión? Como bandera en La Libertad Avanza.

Manuel Adorni, vocero presidencial

Fue mediante una conferencia de prensa, en la cual ella estaba presente, donde el vocero decidió exponerla delante de no sólo los medios de comunicación sino de las miles de personas que estaban viendo y escuchando lo que tenía para decir, pensando en que iba a ser algo mucho más interesante que una desmentida sobre los perros de Milei.

"El único vocero oficial del Presidente soy yo, y no que no sale de mi boca es mentira", dijo Adorni, en referencia a que Mercado había asegurado que la información sobre la mudanza de las mascostas se la habían confirmado "voceros oficiales" de Milei. "Lo que se dice sin mi autoridad, pone en riesgo mi continuidad en el cargo", agregó.

Lejos de quedarse callada, la propia periodista le contestó tanto al Presidente como al vocero a través de sus redes sociales. "No voy a discutir con Adorni, a quien respeto. Ni diré la fuente que a mí y otros colegas que están aquí conmigo en la conferencia de prensa la información que di. El tema no vale la pena. Y no quiero que nadie quede sin trabajo. Confío en la fuente que me dio la información. Y en lo profesional, considero una falta de respeto del Presidente para conmigo. Un maltrato que no está a la altura de una figura pública. Espero su disculpa", escribió Mercado.

Sin dejar el tema atrás, Milei siguió con aquella pelea y respondió por la misma vía: "Aquí la mentirosa de 'la periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL. Así de 'serios' son algunos de estos mentirosos seriales..."

Milei y su vocero Manuel Ardoni.

Después de tantos antecedentes, parece ser que es una obsesión para Milei enfrentar a las mujeres periodistas quedándose totalmente en el molde cuando ocurre algo similar con un varón. Es que en su listado de peleas, también se dirigió de mala manera y faltándole el respeto a otra periodista del diario La Nación que fue enviada para realizar una cobertura en Davos, mientras él se reunía por el Fondo Monetario Internacional.

"Me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...", escribió el libertario en sus redes sociales y prosiguió: "Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí".

¿Era para tanto? Claramente no, pero lo que sucedió fue que Corradini, que se encontraba presente en la sala donde Milei dio una conferencia, expuso que no estaba del todo llena ni tuvo la participación que él se imaginó. En su informe, describió: "Una audiencia que, contrariamente a lo esperado, no llenó el gran auditorio del Foro, donde la mitad de las banquetas quedaron vacías".

Tweet de Javier Milei contra Luisa Corradini.

Estos episodios de ataque y agresión contra las mujeres no son de ahora. Seis años atrás, ya había sucedido durante una conferencia en la sede del Colegio de Abogados de Metán en donde el economista se sacó de quicio contra la pregunta de una periodista a la cual terminó tratándola de "burra" delante de todos y ocasionó que la mayoría se levante de su silla y se retire por la falta de respeto.

Fue ante Teresita Frías, periodista de InsoSalta, a quien trató de "burra" por desconocer la teoría keynesiana. "Como dijiste una burrada voy a desasnarte", le dijo y hasta humilló con diferentes recursos por reiterados minutos. "Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo"; "estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte"; "me parece que hasta tenés problemas de comprensión"; "tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés", cerró.

Acto siguiente, el periodista Rodrigo García tomó el micrófono y le pidió a Milei que le pidiera disculpas a la periodista públicamente por sus agravios y este mismo volvió a tomar el camino de la agresión: "Sos un populista impresentable". A raíz de aquello, quienes estaban presentes decidieron abandonar sus lugares dejando aún más expuesta la violencia con la que trató el libertario.