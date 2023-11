Del "qué estupidez" de Cinthia al bombardeo de Migue Granados a Luzu: los famosos hablaron del debate

Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), debatieron a sólo siete días de las elecciones presidenciales que definirán qué modelo de país elegirán los argentinos. Las chicanas y trapitos al sol sacaron lo mejor y lo peor de cada uno, y las redes sociales estallaron.

Hasta ahora el candidato de UxP no expresó qué le dejó el debate, pero sí lo hizo Milei en un extenso posteo en su cuenta personal de X (ex Twitter): "De un lado un político mentiroso, cínico, coacheado, prepotente y soberbio que cree que el Estado le pertenece; y que quiere seguir haciendo las mismas cosas que vienen fracasando hace décadas que solo benefician a los amigos del poder" y contrapuso: "Del otro lado un grupo de ciudadanos que nos metimos en la inmundicia de la política para cambiar esta realidad decadente de la cual el Ministro Massa es responsable".

Javier Milei y Sergio Massa

Parece que el debate tuvo al público entretenidísimo, tanto que algunos famosos quisieron expresar su opinión sobre el caso, como la señora Moria Casán, de novia con Pato Galmarini (peronista de la primera ola) y que explicó irónicamente qué es un test psicotécnico, aquél del que Massa hizo alarde y con lo que catapultó a Milei. "Test psicotécnico: pruebas estandarizadas que sirven para medir conductas capacidades y habilidades de un candidato o candidata de cara a posibles contrataciones. No te dio el psico o...", compartió "La One".

Del otro extremo político y, aunque no define su voto por Milei la bien dotada Cinthia Fernández, muy fiel a su estilo criticó hasta cansarse a Sergio Tomás por encontrarse en sus antípodas políticas: "¿Y tu propuesta MASSA?", le exigió y más tarde siguió con su rabieta: "MASSA ni una propuesta en 25 minutos". Sin embargo, lo más fuerte que expresó fue la siguiente frase: "¡Que poronga me importa que venga El Papa acá! Cuando los pibes se cagan de hambre. Que estupidez".

Sergio Massa

Malena Galmarini, compañera de vida de Massa y presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) contestó sin tapujos a las palabras de Milei: "Hablás de mí con el mismo machismo que hablas de cada mujer argentina. Soy la mujer de Sergio Tomás en mi casa; fuera soy una militante política del peronismo", dijo.

Y continuó: "Te aclaro que me presenté dos veces a elecciones solamente: en 2009 gané por el doble a la lista local y por 14 a la nacional. Ahora, en 2023, yo perdí, pero Massa ganó. Deberías aprender que es parte del juego, ganar o perder. Lo importante es la voluntad política y la vocación de servicio para transformar la Argentina".

Para terminar, tiró una bomba: "La tolerancia es columna vertebral de la democracia. Pero no sos democrático, por lo tanto es difícil que sepas de qué hablamos". Muy enojada, Yanina Latorre tuiteó sin parar durante el debate: "Un tipo que triplicó el dólar. Y con un 140 de inflación es candidato a Presidente y encima apura al otro candidato. DE NO CREER", expresó.

Furiosa, afirmó que Massa es un "pesado". "Le está haciendo un reportaje. NI UNA PROPUESTA. El ministro de Economía que nos terminó de fundir", escribió. Parecía en este intercambio de palabras que apoyaba al candidato de LLA, o eso fue lo que le preguntó una seguidora. "Hablo de Massa. NO DEFIENDO A MILEI. ¿Te da?", respondió, furiosa, y, para terminar se dirigió directamente al candidato de UxP: "Quiero que Massa me explique qué carajo hizo estos meses con nuestra economía".

Javier Milei

La actriz y comediante Dalia Gutmann, no tomó postura ni por uno ni por otro candidato, pero sí resaltó: "Se pelean como chicos de 5to grado, ¿puede ser? ¡Ay! Eleven el nivel de diálogo por el amor de los argentinos".

Quien sí tomó postura fue la actriz Malena Pichot que, indignada tuiteó: "No podés ser tan lagarto de reivindicar a MARGARET THATCHER" y también se rió sobre las denuncias por plagio en el libro "Pandemics" de Milei: "Plagiar es robar. Digamos o sea" y expuso: "Milei ya está hablando sin conjugar". Malena también dijo: "No había nombre más hijo de mierda que "ministerio de capital humano".

El abogado más mediático de Argentina, Fernando Burlando, no dudó en opinar: "De un lado la esperanza con el fundamento de las ideas, de los proyectos y de la intención de unir a los argentinos. Del otro lado el caos reflejado en el insulto, la ambigüedad y la locura", ya sabemos a quién va a votar.

Pero también advirtió: "Estoy aterrorizado. No podemos dejar la Patria en manos una persona que no conoce la Constitución, el mercado, el litro de leche...Inconsciente". En otro momento reflexionó: "Privatizar la educación es condicionar la libertad. Sólo la educación hace libre a un pueblo. Acaso Milei tiene eso muy claro. Perverso" y terminó: "Lo echaron del banco central, fracasó con las AFJP, traicionó al empresario que lo creó. Es peor que el Guasón".

Mayra Arenas, politóloga consagrada en medios de comunicación, expresó: "Impresionante cómo el antiperonismo por considerar K a cualquiera que no quiera matar peronistas, se perdió un candidato racional y preparado como Larreta. Ahora tienen que sostener a este fenómeno y ya no pueden fingir demencia. El odio es pésimo consejero", dijo haciendo referencia a Milei.

La mediática y streamer Nati Jota no suele opinar, pero esta vez lo hizo ¿a favor de Milei?, no queda claro: "O sea", empezó y siguió: "¿Massa está diciendo que a Milei lo echaron del Banco Central por no pasar un psicotécnico y que por eso Milei quiere cerrar el Banco Central tipo en venganza porque quedó traumado? Ni netflixxxxxx", expresó refiriendo a que el discurso de Massa parecía de ciencia ficción.

Su compañero y amigo Migue Granados, hijo del comediante Pablo Granados, quiso tirar un poco de polémica a su canal de stream súper-archi-mega enemigo y escribió: "Si viene el Papa que vaya a Luzu, no me enojo".

Tuit de Migue Granados

El actor Gonzalo Heredia hizo lo propio y se rió de Milei que anotaba quién sabe qué en sus papeles: "Para mí escribe las puteadas q no puede decir" y también criticó la falta de autocrítica del libertario: "Las disculpas las hice internamente. Nueva frase desbloqueada", ironizó.

Carlos Maslatón ex miembro de LLA y uno de los libertario más mediáticos también metió la cuchara y sumó porotitos para el candidato peronista: "Masacre total de Sergio Massa en el debate presidencial, brillante mostrando idoneidad para el cargo, frente a un Javier Milei peleado con la humanidad, vencido y sin ganas reales ya de acceder a la primera magistratura".