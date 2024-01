Del Reino Unido, a España: las críticas de los medios a Milei por su "violento" discurso en Davos

Javier Milei participó por primera vez en Suiza en el Foro Económico de Davos para "plantar las ideas de la libertad en un foro contaminado por el socialismo" afirmó: "Estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca solucionan los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo si no que, por el contrario, son sus causa. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones".

"El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta", afirmó el Jefe de Estado intentando persuadir a los otros oradores que escuchaban con cierta desconfianza, ya que además, se encargó de defenestrar al feminismo y a descalificar la lucha de las mujeres que marcharon a favor del aborto: "Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución, sino son su causa. Créanme. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones".

Tras la exposición en Davos, los medios internacionales reaccionaron y brindaron un análisis sobre sus palabras. Por ejemplo, el diario El País de España aseguró que los discursos de Javier Milei son cada día más apocalípticos y que expuso su visión fundamentalista del mercado "que ni siquiera funciona en Europa". "Todas las empresas presentes están acostumbradas a colaboraciones público-privadas que reivindican otros presidentes, como el español, Pedro Sánchez, que hablaba justo después en el mismo foro. Milei defendía que los únicos que realmente hacen las cosas bien son los empresarios, precisamente los que poblaban la sala, pero el tono era apocalíptico", expresó.

En esta misma línea, el portal español afirmó además que su discurso fue tan duro que el mismo presidente admitió que 'puede sonar ridículo decir que Occidente se ha volcado al socialismo'. "Milei terminó como todos sus mítines, pero lejos de recibir la ovación que tiene en ellos, sólo hubo un tímido aplauso. Y eso que por los pasillos triunfa mucho, ha generado un enorme interés y sus ideas son bienvenidas en Davos, pero el discurso fue tan extremo que casi nadie se animaba a mostrar en la sala ese entusiasmo", analizó El País.

Por otro lado, el presidente de Negocios Internacionales, Marcelo Elizondo, comunicó a Canal E. "Milei está generando mucha expectativa porque es una figura peculiar, con carisma y especialmente porque rompió moldes", expresó. Además, indicó que Milei es visto como alguien que puede ser imitado en otros países desde el punto de vista metodológico de la política. "El presidente está marcando una agenda de liberalización de la economía", afirmó.

Por otro lado, la agencia de noticias AFP aseguró que antes de la presentación Milei mantuvo un "excelente" encuentro con el secretario de Exteriores británico, David Cámeron y que abordaron la cuestión de las Islas Malvinas, aunque luego fue el mismo mandatario argentino quien enfatizó que no tocaron el tema en profundidad. Sin embargo, insistió en que el jefe de Estado niega sistemáticamente que la actividad humana es responsable del cambio climático.

La agencia de noticias EFE comparte análisis con los demás medios internacionales, que calificó como un ataque las palabras del presidente hacia los organismos internacionales y la agenda del feminismo y remarcó: "El presidente de Argentina, Javier Milei, atacó este miércoles en el Foro de Davos las agendas internacionales del feminismo y el medioambiente, considerándolas parte de la influencia que el socialismo está teniendo en las políticas económicas de Occidente".

En esta misma línea, el diario británico The Guardian también usó la palabra ataque y afirmó que es peligroso que afirme que el mundo corre riesgo y, al mismo tiempo criticó al libertario que se pronunció en contra de las mujeres: "No explica, sin embargo, cómo esta visión libertaria lleva a que las mujeres del Reino Unido trabajen efectivamente dos meses gratis debido a la brecha salarial de género, por ejemplo", publicó. "En resumen, vuelve a criticar el fallido sistema occidental, diciendo que conduce a intervenciones no deseadas, como subsidios y controles de precios, que obstaculizan el libre funcionamiento de los mercados", dice el sitio web de Gran Bretaña.

Por último el portal europeo ABC, remarcó en su publicación que los líderes mundiales deben estar alerta porque "en la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el 'socialismo' que lleva 'a la pobreza'", refiriéndose a las incitaciones de Milei para unirse a su modelo de gobierno.

A pesar de que las repercusiones son en su mayoría negativas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, decidió llevar la contra y expresar en sus redes sociales: "La exposición del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos fue sencillamente espectacular. El mundo ahora comprende que efectivamente la Argentina se abraza a las ideas de la libertad, defendiendo la vida y la propiedad privada. Histórico".

¿Qué es el Foro Económico de Davos?

Se trata de una reunión que se realiza anualmente en esa ciudad de Suiza, donde los jefes de Estado, líderes políticos, empresas, sociedad civil y medios de comunicación de todo el mundo trabajan y difunden información sobre los principales desafíos globales. Este año, el presidente argentino era uno de los oradores principales y fue uno de los más esperados por los empresarios.

Esta edición está enfocada en lograr la seguridad y la cooperación internacional, crear crecimiento y empleo, debatir sobre la inteligencia artificial y sobre cómo utilizarlas en pos del beneficio de las empresas, y plantear una estrategia contra la crisis climática.