El Gobierno adelantó que recibirá a una comitiva del FMI: "No se negocia la Argentina libre"

El portavoz de la presidencia de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó esta mañana que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Nicolás Caputo, sostendrán una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) este jueves y que el encuentro estará destinado a abordar el acuerdo previamente firmado por la Argentina.

En su rueda de prensa habitual, Adorni extendió la invitación a toda la dirigencia política y pidió mantener el respaldo para el cambio propuesto por el Gobierno: "Todos los que quieran sumarse a la idea del presidente Milei, acá no hay nada para ir ni para atrás ni para el costado. O estás con la Argentina que queremos, o estás con la Argentina del pasado. Queremos ser un país normal, y eso sí no se negocia", resaltó

Adorni.

"Efectivamente el jueves de no haber ningún cambio de agenda, por supuesto se va a recibir a la comitiva del Fondo Monetario Internacional, la va a recibir el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo. Cuando tenga más detalles de la agenda o de las intenciones de la reunión que todavía no ocurrió, te las comentaré, entiendo que eso ocurrirá el viernes", indicó Adorni.

Además, aclaró: "Entiendo que cuestiones presupuestarias, que por supuesto ocurre la situación que vos decís en materia de la extensión o la prórroga del presupuesto, por supuesto que se irán tomando las medidas que el presidente Milei considere adecuadas, y en tal caso que la cartera correspondiente dialogue con cada uno de los organismos o con cada una de las instituciones".

"Todo lo que ha plasmado el Presidente en su propuesta electoral se va a cumplir al pie de la letra de punta a punta, absolutamente todo, en virtud de que apenas van 21 días de gobierno, seguramente la mayoría de esa propuesta todavía no haya sido aplicada, pero tengan un poco de paciencia que todos los temas van a ser abordados como corresponde y como se prometió en campaña", dijo Adorni, resaltando especialmente la importancia de analizar el proyecto de la "Ley ómnibus", recientemente presentado en el Congreso por el presidente Javier Milei la semana pasada.

Al respecto, Adorni expresó: "Este es el cambio que encaramos y quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que los 5 millones de indigentes, que el 60% de niños pobres, que la falta de empleo, que el salario promedio de 300 dólares y que estar alejados del mundo es el camino, como para nosotros no es el camino, invitamos en este recorrido a sumarse a todos aquellos que quieran vivir en un país más normal, con más oportunidades y sobre todo con más libertades".

Además, confirmó que hay un diálogo constante con la CGT pero que no se negocia la posibilidad de que el Gobierno no continúe con el compromiso de hacer una "Argentina libre". "Queremos ser un país normal y eso no se negocia", resaltó ante la proximidad del paro convocado por la cúpula sindical para el 24 de enero en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional.

En ese marco, el funcionario añadió que el encuentro estará "en línea con renegociar el acuerdo caído, como es de público conocimiento, por no haber cumplido con el acuerdo y que el mismo se encuentre virtualmente caído".

La reunión con la delegación del FMI se presenta como un paso crucial en la gestión de la política económica argentina que ha luchado tantos años con esta pesada herencia y busca la toma de decisiones y la articulaciones políticas para quedar bien con el Fondo y construir relaciones con Estados Unidos.