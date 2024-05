El Gobierno y su respaldo a Pettovello: "Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos "

El escándalo le explotó en la cara a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero desde el Gobierno insisten en minimizar los hechos y -a base de incongruencias y contradicciones constantes- respaldan su labor al mando de la cartera hoy investigada por la retención de miles de toneladas de alimentos. Además, el despido del secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, no hizo más que destapar otro escándalo: la aparición de sobresueldos, cajas paralelas y un listado de "contratados" que prestaban servicios al Misterio, pero que no figuraban en las bases de datos oficiales y ni siquiera frecuentaban las instalaciones.

El primero en salir a respaldar a Pettovello fue su amigo, el presidente Javier Milei, quien se encuentra de gira por Estados Unidos desde el lunes y hoy partirá hacia El Salvador. "Y después critican a Pettovello... La mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia...", resaltó en sus redes sociales al destacar el incremento en el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) registrado durante estos últimos seis meses de gestión.

Luego llegó el turno del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa aclaró: "¿Cuál es la posición de la ministra Pettovello? Claramente la ministra Pettovello, no sólo que no está en discusión para el presidente, sino que además el presidente no deja de, casi te diría a diario, desde el 10 de diciembre, ponerla en valor para nosotros. La ministra Pettovello es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado"

Como suele ocurrir cada vez que tiene que dar explicaciones, Adorni intentó desviar la mirada hacia la gestión anterior y enumeró los ítems que la ministra intenta cambiar -visiblemente sin éxito- desde su llegada al Ministerio. "En lo que respecta, y lo que venimos hablando, de cuestiones de asistencia social y de toda una cuestión de, bueno, acá hemos hablado de comedores, de planes sociales, cuestiones que no funcionaban o que estaban, digamos, con cierta falta de transparencia", remarcó el vocero.

Sandra Pettovello

Y siguió: "La ministra Pettovello está llevando un trabajo increíble para que efectivamente todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda, llegue a quien le tiene que llegar y que no haya en el medio nadie que se apropie de lo que no es suyo". Cabe destacar que un informe oficial que surge del expediente en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada la ministra -se trata de la respuesta del Ministerio de Capital Humano al oficio judicial presentado sobre el stock de comida retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo- señala que serían seis mil las toneladas de alimento encanutados desde diciembre del 2023.

Al mismo tiempo, el documento demuestra que hay 339.867 kg de leche en polvo -que rinden 2.718.936 litros de leche líquida- que se vencen en julio y que todavía no fueron presentados en el cronograma de entrega. Además de leche en polvo, en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán hay: 4.439 kilos Harina de maíz, 4.439 kilos, cuyo vencimiento es del 25/7/2024; 117.665 kilos de Puré de tomate, que vence el 30/9/2024; alrededor de 57.703 kilos a vencer el 5/10/2024; 80.868 kilos de Garbanzos que vencerán entre el 12 y 18/10/2024. Al respecto, Adorni aclaró: "El cronograma todavía no está definido".

El respaldo de Milei a la ministra de Capital Humano

Y continuó: "De todas maneras, yo creo que hemos hablado varias veces esta semana de los alimentos. Este es un procedimiento normal y habitual cuando se empiezan a acercar las fechas de vencimiento. Bueno, no sé si te interesan, pero tal vez es un dato irrelevante, la primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio, un lote menor de alimentos y luego hay un lote un poco más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio y después hay otro, también menor, el 1 de agosto".

El vocero -que semanas atrás había afirmado que ninguno de los alimentos estaba próximo a vencer y que ahora cambió su versión-, remarcó: "Después en el medio, bueno, eso es de leche y después hay un vencimiento de harina el 25 de julio. Por lo tanto, digamos eso, y después hay otro, bueno, no te doy todo el cronograma porque es largo de vencimientos y porque no lo tengo completo"

Manuel Adorni

Al final, Adorni señaló que "tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos" y cerró: "Así que lo cierto es que efectivamente no está el cronograma de distribución, por supuesto, pero sí hay margen como para que efectivamente ahora no esté y cuando esté, si les interesa, los vamos a comunicar. Pero digo, esto va a pasar siempre que estén por vencer alimentos, de ahora, siempre fue así y va a seguir siendo".