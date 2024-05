Sobreprecios, cajas paralelas y miles de toneladas de alimentos almacenados: estalló el escándalo en Capital Humano

En medio del escándalo por las miles de toneladas de comida almacenada en distintos depósitos y luego de que estallara la polémica por la "caja chica" paralela y los sobresueldos que pagaba el Ministerio de Capital Humano a trabajadores que prestaban servicios a la cartera, pero que no figuraban en las bases de datos oficiales y ni siquiera frecuentaban las instalaciones, la ministra Sandra Pettovello decidió echar a su mano derecha: Pablo de la Torre.

El Ministerio de Sandra Pettovello afirmó que el funcionario no informó sobre la caducidad de los productos.

El ahora ex funcionario se desempeñaba como secretario de Niñez y Familia de dicho Ministerio y la decisión de desplazarlo coincidió con la semana de purga en el Gobierno Nacional, la cual arrancó con salida la del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría", informó a través de un comunicado la cartera de Pettovello.

Y siguió: "Y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería", expresó la cartera en un comunicado, Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente". El sábado pasado, De la Torre había asegurado que los alimentos que había en stock estaban "en perfecto estado".

Los alimentos almacenados

Además, había señalado que estaban destinado "para todo lo que son emergencias". "La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias. En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días y hay que asistir", sostuvo el entonces secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, la cartera informó que había alimentos caducos que no habían sido repartidos.

Por esto, culpó a esa secretaría por no llevar un control de los mismos. Horas antes, el dirigente social Juan Grabois había compartido en sus redes sociales la información oficial que surge del expediente en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada la ministra y amiga del presidente Javier Milei. Se trata de la respuesta del Ministerio de Capital Humano al oficio judicial presentado sobre el stock de comida retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

El mensaje de De la Torre

Dicho informe señala que serían seis mil las toneladas de alimento encanutados. "Según la información oficial ingresada por el gobierno nacional a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada Pettovello, hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos", detalló Grabois. Al mismo tiempo, el ex candidato a presidente compartió un documento que demuestra que hay 339.867 kg de leche en polvo -que rinden 2.718.936 litros de leche líquida- que se vencen en julio y que "todavía no presentaron el cronograma de entrega".

De acuerdo con el ex candidato a presidente, "en total hay 924.970 kilos de leche". "¡Repartan la comida, sinvergüenzas! Según la misma información, de las entregas realizadas hasta hoy pocas tienen que ver con emergencias. Se derivaron a instituciones religiosas, municipios y provincias", remarcó. Además de leche en polvo, en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán hay: 4.439 kilos Harina de maíz, 4.439 kilos, cuyo vencimiento es del 25/7/2024; 117.665 kilos de Puré de tomate, que vence el 30/9/2024; alrededor de 57.703 kilos a vencer el 5/10/2024; 80.868 kilos de Garbanzos que vencerán entre el 12 y 18/10/2024.

El comunicado de Capital Humano

La respuesta de parte de Capital Humano llegó de la mano de Leila Gianni, subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano quien aseguró en Laca Stream que "de las 5 mil toneladas de alimentos que están en dos depósitos, 3150 toneladas corresponden a yerba". "El resto es puré de tomate, algún aceite, algún garbanzo. eso es lo que hay y eso es lo que compraba la gestión anterior, porque llevaban adelante una política pública en materia alimentaria basada en el asistencialismo", dijo.

Lo que no esperaba Gianni es que trascendiera horas más tarde el informe oficial que no sólo la desmentía, sino que además señalaba que la cantidad de comida almacenada era de seis mil toneladas y no de cinco, como aseguró. "Nosotros venimos a romper con eso. Porque eso generaba mas pobres, y que además expandió el clientelismo político y venimos a romper ese paradigma para llegar a la asistencia directa al beneficiario", insistió.

Recordemos que la semana pasada estalló el escándalo en Capital Humano a raíz de un listado en Excel que muestra que distintos "profesionales" sin ningún tipo de relación o vínculo con las áreas del ministerio le facturan a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con fondos públicos. Los pagos incluyen retenciones incomprensibles de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos y columnas ambiguas como "bolsa neta" y "caja paralela", con pesos que se convierten en dólares.

La planilla de excel con los sobreprecios

Los montos facturados mensualmente oscilaban entre 600,000 y 1,400,000 pesos. El archivo, llamado "Plan 120 FF", incluye columnas ambiguas como "bolsa neta" y "diferencia", con descuentos del 10-12% sin explicación clara. Las siglas "FF" pertenecen a Federico Fernández, funcionario de la SENAF y director de Administración de la secretaría que comandaba hasta el jueves De la Torre. Por este hecho, se inició un sumario administrativo que fue girado a la Oficina Anticorrupción.