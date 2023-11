"El PRO dejó de existir": Avelluto despertó la furia de Laura Alonso y Fernando Iglesias

Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri se molestó enormemente por la alianza que realizó el ex mandatario y la presidenta del Pro, Patricia Bullrich con el libertario Javier Milei y se lamentó en una extensa columna que fue publicada por el diario El País de España, donde aseguró que el partido fue sepultado el 23 de octubre, en la casa del mismísimo Macri.

"Había una vez un partido político que soñaba con encarnar la modernidad política y económica largamente pospuesta de la Argentina. Un partido urbano, nacido en la ciudad de Buenos Aires, que se ubicaba en el centro del espectro ideológico", comienza el escrito del dirigente, que además, describe a Juntos por el Cambio como un conjunto que daba luz a la pluralidad y que "parecía más centrado en la construcción del futuro que en la perenne discusión sobre el pasado".

Fernando Iglesias

"Visto con ojos españoles, aquel partido era más cercano en términos generacionales a la versión original de Ciudadanos que al viejo PP", escribió en su columna e insistió en que aquel partido que tuvo su apogeo en 2015 finalmente desapareció por la propia decisión de su fundador: "(El PRO) dejó de existir durante la noche del lunes 23 de octubre pasado, en la casa del ex presidente", sentenció.

Según remarcó Avelludo, "el giro de la ultraderecha de Macri empezó con la derrota en 2019, cuando fracasó en su intento de lograr la reelección" y enfatizó que elegir a Bullrich como candidata a presidenta significó "abandonar la búsqueda de representar las aspiraciones de progreso y transformación de la mayoría de los argentinos".

"La prioridad pasó a concentrarse de manera obsesiva en un único objetivo vital: la destrucción total y definitiva del kirchnerismo, 'lo peor que le pasó al país', según las palabras de la propia Bullrich", advirtió Avelluto, quien hizo un recorrido por el pasado político de la dirigente del Pro: "Comenzó a principios de los años 70 y tuvo peripecias que justificaría por sí mismas una novela de aventuras. Pasó de la militancia revolucionaria en la violenta izquierda peronista a posiciones marcadamente conservadoras a lo largo de un arco histórico de medio siglo. Su última escala, el Pro, atravesó bajo su liderazgo un giro radical", narró.

El ida y vuelta de Iglesias y Avelludo en X

Luego de que la nota de opinión se hiciera popular, el diputado de JxC Fernando Iglesias, le contestó al ex dirigente de cultura por su cuenta de X (antes Twitter) y lo cuestionó fuertemente: "Pará, Pablito. No le pongas tanto entusiasmo. Lo de dar la batalla cultural te lo pedimos en 2015. Ahora es un poco tarde", escribió, citando la publicación donde se lo criticaba a Milei por ser un "pésimo candidato".

El ida y vuelta entre estos dos dirigentes se hizo notar en los palcos del teatro de las redes sociales, debido a que Avelludo decidió continuar con el show y contestarle a Iglesias: "Quédate tranquilo Fernandito. Ya vas a tener la oportunidad de ser general y liderar la batalla cultural de Milei y Villarruel, esos populistas de ultraderecha que apoyás con tanto esmero. Tus tuits y tus agresiones las tomo como elogios que me llenan de orgullo. Vai embora", escribió.

Por su parte, la ex diputada macrista, Laura Alonso, también salió al cruce y disparó en sus redes sociales, también enfurecida: "Después de sacarnos la pesada mochila de los 'avellutos' de la vida, el PRO será un mejor partido. Si ése era el precio, salió barato". Y el ex ministro, fiel a su costumbre, le contestó: "No tengo ninguna duda que será el lugar ideal para defender los valores democráticos de Milei, Villarruel, Lemoine y los nuevos amigos de la ultraderecha y el bolsonarismo criollo. El precio es muy bajo. Hoy es un partido en liquidación por cierre".

El ida y vuelta de Finocchiaro y el ex ministro de Cultura

La pelea de Pablo Avelluto con sus ex compañeros de Juntos por el Cambio no terminó allí, sino que también cruzó a Cristian Ritondo, por decir abiertamente que apoya al candidato presidencial de La Libertad Avanza "sin ningún tipo de condicionamientos" y al mismo Alejandro Finocchiaro, que lo acusó de ser "la monja que deja sus hábitos y habla mal del convento".

El ex dirigente de JxC abrió nuevamente la discusión entre la interna macrista sobre si es o no correcta la alianza con Javier Milei y abandonar el 'ideal de país' que se había planteado en 2015 solo por un par de cargos políticos.