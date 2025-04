El viejo truco de atacar mujeres: la actitud de Javier Milei que deja en evidencia su misoginia

El 10 de diciembre de 2023 todo cambió. Con la victoria de La Libertad Avanza que dejó puesto a Javier Milei en el sillón de Rivadavia, la vida de los pero sobre todo de las argentinas cambió rotundamente: motosierra en mano, el líder de las fuerzas del cielo recortó desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que terminó cerrado hasta políticas públicas que respaldaban y jalonaban las vidas de cientos de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La corrida de Milei en contra de las mujeres no parece tener límites: dar de baja la moratoria jubilatoria hace que muchas no puedan jubilarse; eliminar programas que contenían a mujeres originarias; hacer volar el Salón de las Mujeres en Casa Rosada para convertirlo en un centro de trolls invisibilizando la heroica tarea de cientos de argentinas que dieron su vida por la construcción de la patria pueden ser algunos ejemplos simbólicos y reales.

Milei llegó a Casa Rosada con discursos misóginos bajo el brazo

Pero la historia de la misoginia de Milei continúa fuera de lo institucional: los ataques a mujeres artistas que son cotidianos en los discursos presidenciales (en atriles o en redes sociales). Los distraídos podrían argumentar que el presidente ataca a todos los opositores por igual... pero no es el caso.

Milei lanzó una guerra mediática y en redes sociales por el ya icónico tweet "qué peligroso. qué triste" que duró más de un año de su gestión cuando la llamó despectivamente "Lali Depósito" y hasta la responsabilizó por "el hambre de los chicos de Chaco".

Algo similar sucedió cuando María Becerra le llamó la atención a su público para que envíe ayuda a los ciudadanos de la Patagonia que estaban sufriendo la desidia de La Libertad Avanza que actuaba con liviandad y poca premura para apagar los incendios.

No pasaron ni 24 horas y el presidente de las fuerzas del cielo ya atacaba con mucha rapidez a Becerra: "La chica BCRA miente porque nosotros sí hicimos toda una recomposición de todo lo que tiene que ver con el tratamiento del fuego", dijo entre risas.

Algo llama poderosamente la atención: Javier Milei nunca atacó a artistas varones que lo cuestionaron e incluso "pidieron su cabeza". Esto se vio materializado sobre todo en la última edición del Quilmes Rock donde hubo durísimos cuestionamientos para con las políticas de La Libertad Avanza en el país.

El caso más emblemático fue el de Dillom que cambió la letra de su canción Buenos Tiempos y dijo: "Cuando me muera, morirá Milei". El juego de palabras sorprendió y escandalizó a muchos que se quejaron de los dichos del artista e incluso lo criticaron varios días después del evento. Sin embargo, el presidente Milei permaneció en completo silencio.

Dillom atacó al presidente pero él no dijo nada

"Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad", cantó meses atrás el líder de Los Piojos, Ciro Martínez haciendo referencia al escándalo de la criptomoneda $Libra. Pero Milei no osó ni siquiera a nombrarlo ni en redes sociales pero tampoco en conferencias o entrevistas de prensa.

Incluso el cantante de la banda No te va a Gustar hizo lo propio y defendió a sus colegas Espósito y Becerra: "Ay, esa cabecita... Además, siempre contra las mujeres. Hay algo ahí, ¿no? Jamás había visto en directo a una sociedad entera pagar por los traumitas de una sola persona de manera tan explícita", reflexionó a través de su cuenta de Instagram y... not spoiler alert... Milei no dijo ni "mu".

El posteo de Cazzu

Fue la cantante Cazzu quien lo dijo con todas las letras en una publicación en su cuenta oficial de X: "El presidente solo insulta a las colegas mujeres. Ni siquiera osa inventarle un apodo denigrante a ningún varón de la música, habiendo muchos que se pronuncian en su contra", expresó y en la misma línea siguió: "Y esta es la menor de sus expresiones de misoginia. Recordemos su plan para eliminar el Homicidio del Código Penal y el cierre del Ministerio de la Mujer, entre otras. La vida y la integridad nosotras y las disidencias corre un peligro enorme con un impulsor de la violencia de género como él", dijo la jefa del trap sobre Javier Milei.