"En vez de terminar en tres días...": qué podría pasar si LLA se niega a reconocer el resultado

Después de que el propio Javier Milei pusiera en duda el funcionamiento del sistema electoral argentino, la jueza María Servini salió al cruce de la "arenga del fraude" impulsada desde hace días por La Libertad Avanza y llevó tranquilidad a los votantes: "En la Argentina las elecciones son serias, no tienen fraude".

Si bien ningún partido elevó denuncias a la Justicia electoral, lo cierto es que el propio Milei se encargó de instalar en la agenda mediática que los últimos comicios "no fueron limpios" e incluso su partido se negó a entregar la cantidad requerida de boletas alegando que preferían "guardarlas porque sino, nos las rompen".

"Eso no se puede decir y mucho menos en la Argentina, donde las elecciones son serias, no tienen fraude", aclaró de inmediato la jueza en diálogo con La Nación, al tiempo qe sumó: "Puede que haya en alguna provincia o en alguna mesa que nos toque a nosotros que los fiscales se vendan, pero más de una, dos no puede haber. No cambian una elección".

En la previa del ballotage, LLA instaló una campaña de "micro-fraudes" en las redes sociales, en donde hizo circular videos con telegramas de las elecciones generales con cero votos computados para el partido libertario. Algo que, tal y como expuso el propio Centro de Investigación para la Calidad Democrática, sucede en todas las elecciones y con todas las fuerzas.

"En los últimos días aparecieron denuncias sobre micro fraudes y la existencia de telegramas con votos cero para La Libertad Avanza. Entre las múltiples causas usuales bajo este sistema aparecen los errores en la carga, fallas en la transmisión o errores humanos. Las tres mencionadas pueden ser enmendadas. El conteo definitivo no se hace con la información brindada por telegramas, sino con las actas de escrutinio", precisaron desde el Centro.

En concreto, desde el CICaD detallaron que en los últimos elecciones se registraron estos errores de forma pareja para todas las fuerzas. "La existencia de mesas con telegramas con cero votos no es algo privativo de una sola fuerza política. A partir de un relevamiento de los datos ofrecidos por la DINE que llevó a cabo nuestro equipo de investigación, a cargo de Sebastián Parnes, detectamos que La Libertad Avanza tiene 1.669 telegramas con cero votos; una cifra similar a la de Unión por la Patria (1.652) y a Juntos por el Cambio (1.675)".

"No descarto que en alguna urna se pueda producir cierta alteración de los votos, pero tiene que ser algo que esté arreglado con la autoridad de mesa, con los fiscales; es realmente muy poco probable que eso suceda exactamente porque acá somos los jueces los que estamos a cargo de cada elección. Somos los responsables en todo el país de cada comicio. El juez sabe que si firma algo y está mal, después va a sufrir y lo van a denunciar", tranquilizó Servini.

Los comicios son supervisados por los 24 jueces federales con competencia electoral. "Tenemos todos un grupo de WhatsApp que nos conectamos permanentemente. Tratamos de evitar cualquier problema que pueda surgir en la elección", explicó.

Consultada sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza se niegue a aceptar una eventual derrota, la jueza anticipó: "Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, que es la que manejo yo, no tengo miedo porque en último caso se abren todas las urnas y se cuentan. En el resto del país no le puedo decir porque queda todo a cargo de las Juntas respectivas. Yo ya sé que mis colegas me van a aceptar que abramos las urnas y se acabó. En vez de terminar en tres días, terminaremos en diez, pero el resultado se va a validar lo mismo".

Con respecto a un eventual faltante de boletas de LLA, producto de la decisión del partido encabezado por Milei, Servini anticipó: "Sabemos que vamo sa suplir esa falencia de boletas. Vamos a garantizar que si faltan boletas en un lado, va a haber en las comisarías de la zona boletas para mandar a la Escuela que las pida. Y en las comisarías nos han prometido que van a tener patrulleros para ir rápido. Estamos trabajando para hacer un cronograma y que no falten boletas en ninguna mesa".