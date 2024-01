"¡Es falso!": Iñaki Gutiérrez negó que lo hayan despedido, pero desde el Gobierno ya "ni lo registran"

¿La casa no está en orden? Javier Milei lleva menos de un mes al mano del Gobierno nacional y, al parecer, las internas -en especial en su equipo de comunicación- están a la orden del día. El último capítulo en este errático debut tiene una vez más a Iñaki Gutiérrez como protagonista, quien encabeza "La banda del Counter" -tal el apodo despectivo que les pusieron desde el otro lado de la grieta comunicacional interna del Gobierno-.

¿Qué fue lo que sucedió ahora con el autodenominado community manager presidencial? El escándalo se desató en la madrugada de Año Nuevo, cuando, según trascendió, el joven decidió repostear desde la cuenta oficial de Twitter (X) de la Casa Rosada un posteo que minutos antes había públicado en su perfil personal. ¿El detalle? Se trataba de una foto de él junto a su novia, María Eugenia Rolón, quien también integra el equipo de redes presidencial.

Aunque el RT de la discordia duró poco online, no fueron pocos los que alcanzaron a hacerle una captura y, desde entonces, los rumores entorno a su despido se instalaron con fuerza no sólo en las redes, sino también en distintos medios de comunicación, que se hicieron eco de los "off" que comenzaron a llover desde los despachos libertarios.

💣 Bombita: la foto de la discordia, fue la misma que Iñaki utilizó también en su cuenta personal de Instagram, para recibir el 2024 con el siguiente posteo: "Fue un año difícil para la Argentina, en un año que sufrimos mucho, pero logramos cerrarlo de la mejor manera con una victoria electoral contundente. Empezamos con un año lleno de desafíos, pero no tenemos miedo, tenemos la fuerza de 47 millones de Argentinos. Al gran pueblo argentino, salud. Feliz 2024".

Firme con su compromiso de no difundir noticias falsas, BigBang se contactó con Iñaki, quien respondió con un escueto: "¡Es falso!". Consultado sobre las sanciones disciplinarias que el propio Milei habría ordenado tras enterarse del reposteo, la respuesta del joven de las redes fue el silencio absoluto. Cri, cri.

No conformes con su versión de los hechos, nos comunicamos con altos funcionarios de la Secretaría de prensa del Gobierno. "Iñaki nunca manejó las redes. Sólo Tik-Tok. Del resto, no estamos al tanto. Gracias por consultar", fue la respuesta oficial en torno a los rumores que sostienen que Iñaki ya no tiene siquiera acceso a ninguna de las plataformas.

Pero, ¿por qué nadie se hace cargo de la Pepona? Podría preguntarse un ingenuo periodista. Hasta el momento, el joven era presentado incluso por el presidente como su community manager. Y ahora, de acuerdo a la reestructurada Secretaría de prensa -en la que Karina Milei pisa cada vez más fuerte- sostienen que jamás tuvo acceso a las redes y que su actividad se limitó únicamente al perfil Tik-Tok de Milei.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria, que hoy hace que uno de cada dos argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el Gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo, lo donaré", fue el anuncio que el propio Iñaki difundió desde Twitter (X) sólo tres días después de la asunción del libertario.

Nunca quedó en claro qué cargo ocuparía, ni a dónde donaría su sueldo. Similar el la situación de su novia, la joven de 21 años que se autodefine como "cristiana, anticomunista, antifeminista y de derecha". Ella también colaboró en las redes durante toda la campaña de La Libertad Avanza y, al igual que su pareja, confirmó que integraría el Gobierno del libertario y también donaría su sueldo.

Los constantes errores en redes sociales y la actitud altanera y violenta con la que se maneja Iñaki ya desencadenó una feroz interna en el equipo de comunicación. "No estamos en campaña, somos Gobierno. Les sobra ego y les falta atino", sostienen desde el otro "team" comunicacional libertario.