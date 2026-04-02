Escribana con acceso a la Rosada, jubiladas con beneficios culturales y un ¿viaje a Hawái?: la trama que complica a Adorni

La situación patrimonial de Manuel Adorni continúa escalando en los tribunales y en el plano político. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos sobre la compra de propiedades derivó en una trama más compleja, donde se cruzan visitas a la Casa Rosada, préstamos atípicos y posibles inconsistencias que ahora están bajo la lupa judicial. Uno de los ejes más sensibles de la investigación gira en torno a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, figura clave en las operaciones inmobiliarias del funcionario. Según registros oficiales, la profesional ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025.

Manuel Adorni

No se trata de visitas aisladas: varias de ellas coinciden con momentos centrales de las transacciones que hoy analiza la Justicia. Nechevenko no es una intermediaria menor. Fue quien intervino en la compra del departamento en Caballito donde reside Adorni, así como también en la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Su citación a declarar como testigo, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, marca un punto de inflexión en la causa: el expediente empieza a buscar respuestas concretas sobre la ingeniería financiera detrás de estas operaciones.

El foco principal está puesto en la compra del departamento de Caballito, realizada por 230.000 dólares. De ese total, 200.000 dólares -casi el 87% del valor- fueron financiados mediante una hipoteca no bancaria otorgada por las propias vendedoras del inmueble. El dato, por sí solo, resulta inusual. Más aún si se considera que las acreedoras, dos mujeres de 64 y 72 años, no tendrían vínculo previo conocido con el funcionario. La operación, basada en un préstamo personal en dólares entre particulares, rompe con las lógicas habituales del mercado inmobiliario, donde este tipo de financiamiento es excepcional.

La situación se vuelve todavía más delicada al conocerse que una de esas prestamistas, Claudia Sbabo, habría solicitado en 2025 un beneficio estatal de 60.000 pesos mensuales destinado a adultos mayores con ingresos limitados. El programa, según registros oficiales, está dirigido a personas que perciben jubilaciones de hasta 600.000 pesos. ¿Cómo alguien que requiere asistencia estatal puede, al mismo tiempo, otorgar un préstamo de 100.000 dólares? Las visitas de la escribana a la sede del Poder Ejecutivo agregan otra capa de opacidad.

El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito

Aunque no hay confirmación oficial sobre el contenido de esos encuentros, la coincidencia temporal con las operaciones inmobiliarias refuerza las sospechas de una relación más estrecha que la meramente profesional. En este contexto, la decisión del fiscal Pollicita de solicitar documentación y avanzar con declaraciones testimoniales apunta a reconstruir no solo los movimientos financieros, sino también los vínculos personales detrás de las transacciones.

Mientras la causa avanza, el Gobierno optó por bajar la exposición pública del jefe de Gabinete. La suspensión de conferencias de prensa y la falta de explicaciones detalladas alimentan un clima de incertidumbre que se amplifica con nuevas revelaciones. Entre ellas, la versión -aún no confirmada- de un posible viaje de Adorni a Hawái en un vuelo privado. La información, replicada en distintos medios, habría despertado el interés del propio fiscal.

De hecho, ya solicitó informes migratorios para verificar los movimientos del funcionario. Esto se suma a antecedentes recientes de traslados en vuelos privados y refuerza la percepción de un estilo de vida que no termina de encajar con los ingresos declarados. "El fiscal Gerardo (Pollicita) se está preguntando si Adorni viajó a Hawái", contó Jorge Rial en Argenzuela, ciclo que se emite por C5N y agregó que en Comodoro Py esperan los informes de migraciones.