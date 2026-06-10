Explota la oposición por las explicaciones de Adorni: "Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo"

El comunicado emitido desde la oficina del jefe de Gabinete, Manuel Adorni terminó de estallar la bomba. Allí aclara su posición respecto al régimen fiscal recientemente adoptado por él y su esposa, Bettina Angeletti y es en este contexto que se desató una tormenta de críticas desde la oposición, quienes cuestionaron sus verdaderas intenciones y señalaron las irregularidades del funcionario libertario.

En un esfuerzo por calmar las especulaciones y aclarar los rumores, Adorni fue tajante al declarar: " Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGÚN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias ", según el comunicado, esta decisión se tomó en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, una normativa impulsada por el gobierno de Milei para reformar el régimen penal tributario y priorizar la persecución de grandes evasores, mientras se protege al ciudadano promedio.

Manuel Adorni

La oficina de Adorni insistió en diferenciar entre el régimen simplificado de Ganancias y la Ley de Inocencia Fiscal, explicando que el primero es simplemente un mecanismo diseñado para facilitar la presentación de declaraciones juradas: "En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema".

El diputado Maximiliano Ferraro, miembro destacado de la Coalición Cívica, no se guardó nada al expresar su indignación. En su cuenta de X, lanzó: "Adorni nos toma de boludos a todos los argentinos", dijo comparando a Bettina Angeletti con el empresario que ejercía durante el gobierno kirchnerista Lázaro Báez, condenado por corrupción, sugiriendo que la adhesión al régimen fiscal es una maniobra para encubrir irregularidades.

Las pruebas que presentó Manuel Adorni tras dejar trascender que no entrarán al blanqueo

Pero Ferraro no fue el único en levantar la voz. Pablo Kosiner, exdiputado salteño, aseguró que el trámite de Adorni representa una admisión implícita de haber falseado datos en su declaración jurada: "Funcionarios del gobierno de Milei (Ej. Adorni) que ingresen al Régimen de Inocencia Fiscal implica una admisión implícita de haber falseado u ocultado en DDJJ que están obligados a presentar con motivo de su cargo", afirmó.

Graciela Ocaña también se sumó a las críticas, recordando los debates previos sobre la Ley de Inocencia Fiscal y señalando que las advertencias sobre su posible uso para blanquear dinero ilícito parecen haberse materializado: "¿Se acuerdan cuando se debatía la aprobación del régimen porque muchos decían que algunos iban a blanquear dinero de la delincuencia? Bueno... al final, la casta eran ellos", disparó.

El comunicado completo de Talerico

Quizás las acusaciones más graves provienen de María Eugenia Talerico, ex número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri que puso el foco en el crecimiento patrimonial "exponencial" de Adorni: "No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal, porque la pregunta es inevitable: ¿de dónde viene ese dinero, si el único cambio relevante en su vida es que hoy trabaja en el Estado? Esa pregunta activa delitos que el perdón fiscal no toca: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, lavado de activos", explicó.

En la misma línea, Talerico sugirió que las fuentes de ingreso registradas allí podrían implicar directamente a Adorni como autor mediato de delitos relacionados con corrupción: "Y la consultora de su mujer es parte indispensable del análisis: según las fuentes de ingreso que allí se registren, la autoría mediata de esos posibles delitos recaería sobre Adorni. El enriquecimiento ilícito es un delito constitucional. Enriquecerse desde la función pública es traicionar a la patria".

El diputado Esteban Paulón, resumió el sentimiento generalizado con una declaración contundente: "DE LIN CUENTE TE. Eso es lo que es Adorni. Y el gobierno, una asociación ilícita", dijo contundente.