Explotó Agustín Laje tras ser acusado de cobrar 50 mil de dólares por el video del Día de la Memoria

El 24 de marzo, una fecha importantísima en Argentina porque se conmemora el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, terminó envuelta en una controversia que no tardó en escalar a niveles insospechados. El epicentro del escándalo fue un video protagonizado por Agustín Laje, politólogo y escritor de ultraderecha, que despertó críticas feroces en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del negacionismo histórico. Sin embargo, lo que generó más aún fueron las acusaciones en torno a su financiación.

Las denuncias apuntan a que Laje habría recibido 50 mil dólares por esta producción, supuestamente canalizados a través de la Fundación Faro, una usina ideológica creada con apoyo estatal y vinculada al entorno del presidente Javier Milei. Según diversas fuentes, esta fundación organiza eventos de recaudación que incluyen cenas exclusivas y charlas políticas con precios que oscilan entre los 25 mil y los 50 mil dólares por cubierto. Todo un despliegue de lujo para sostener lo que llaman "la batalla cultural".

Agustín Laje

El periodista Martín Caparrós fue uno de los primeros en señalar estas irregularidades. Desde su cuenta de X, Caparrós criticó el video oficial del Día de la Memoria y cuestionó el rol de Laje en su realización. "Este chico, pagado por el Estado, usa la falsificación más burda: empezar la historia donde se le canta y borrar lo anterior. Así desaparece todos los golpes militares desde 1930 , dictaduras, represión y asesinatos que convencieron a tantos de que pelear era la única salida", escribió el periodista.

La respuesta de Laje no se hizo esperar. Desde la misma plataforma, negó categóricamente haber recibido dinero estatal y calificó a Caparrós como un "mentiroso empedernido". En su mensaje, Laje afirmó: "Martín Caparrós, atacando el video que protagonicé por el 24 de marzo, no tiene más remedio que recurrir a un ad hominem que, encima, es falso: dice que a mí me paga el Estado. No, Caparrós. Jamás tuve cargo alguno, ni recibí dinero del Estado por ningún motivo".

Caparrós sobre la intervención de Laje

El ultraderechista también aprovechó para recordar viejos enfrentamientos con Caparrós, a quien acusó de intentar "negar su participación en organizaciones terroristas". En referencia a una entrevista publicada hace años en la revista Sudestada, Laje sostuvo: "Miren lo que hace algunos años confesaba: que había engrosado las FAR, organización terrorista que secuestró y asesinó a muchos argentinos". Según Laje, el enojo del periodista con el video radica en que este "pone en evidencia las atrocidades que él y los suyos cometieron", algo más de la Teoría de los dos Demonios que La Libertad Avanza pretende volver a poner en vigor.

Pero las críticas no se limitaron a Caparrós. Ante las acusaciones de haber cobrado 50 mil dólares por el video, Laje redobló la apuesta con un tono desafiante: "Les dolió tanto el video del 24 de marzo, y se vieron tan poco capacitados para refutarlo, que no les quedó más remedio que inventar esta fake news. No, zurdos mugrientos, yo no soy como ustedes. Jamás cobré un centavo del Estado. Hice el video ad honorem, e incluso mi movilización de Córdoba a Buenos Aires, para filmar el guión, se cubrió con recursos privados", escribió.

Milei sobre la intervención de Laje

Laje cerró su descargo con un mensaje triunfalista: "Están desesperados y se les nota. No les ha quedado más recurso que la mentira burda y fácilmente rebatible. Se encuentran en un estado culturalmente terminal. La batalla cultural avanza, y no pueden hacer nada para detenerla".

Como si la polémica no fuera suficiente, el presidente Javier Milei decidió intervenir con un retweet al mensaje de Agustín Laje. Acompañado por un comentario breve pero cargado de intención política, el presidente de las fuerzas del cielo escribió: "El ladrón cree a todos de su misma condición".