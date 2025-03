Negacionismo sin filtro: diputado del PRO negó los 30.000 desaparecidos y atacó a un periodista

El negacionismo de los crímenes de lesa humanidad que perpetró la última dictadura militar de la Argentina, los cuales fueron juzgados por la Justicia, está a la orden del día luego de que el gobierno de Javier Milei subiera un nuevo video el 24 de Marzo con el objetivo de atacar a los desaparecidos y justificar las aberraciones que cometieron los integrantes de las fuerzas armadas contra la población civil.

En ese sentido, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz, se cruzó de forma agresiva con el periodista Jairo Straccia durante la mañana del martes al aire de Radio Con Vos, cuando negó la cifra histórica y el reclamo de los 30 mil desaparecidos, en nombre de "la verdad completa". "No necesito tu micrófono. A tu radio no la escucha nadie y a vos menos. Escuchame una cosa: no te hagas el canchero al aire", lo increpó.

Todo comenzó cuando el economista argumentó que el crimen de "de Humberto Viola a manos del ERP, tuvo condenados en el año 79 a prisión perpetua", mientras que "hay un montón de familias que están buscando a los desaparecidos" y que "la Argentina le dio respuestas a las víctimas de ese militar y no le da respuesta a ese montón de familias".

"De un solo militar me está contando. Más de 5000 casos hubo. Usted me está contando sobre uno. Y otra cosa, nosotros tenemos que saber la verdad completa y la verdad completa es saber cuántos son los desaparecidos exactos. No son 30.000", sentenció Chumpitaz, en un claro acto de negacionismo de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar que gobernó la Argentina.

"¿Cómo sabes? ¿Vos tenés información? Si usted tiene información de lo que hacen los militares...", le preguntó Straccia, con el espíritu de la famosa exposición que hizo Martín Kohan al aire de LN+, cuando explicó que la cifra de los 30 mil desaparecidos representaba un reclamo contra las fuerzas armadas, que jamás dijeron lo que hicieron con cada uno de los crímenes que cometieron, ni siquiera dónde quedaron sus cuerpos.

"Si usted me deja hablar, ¿para qué me llaman? Déjeme hablar, no sea irrespetuoso. Esto es así: si fueran 30.000 exactos, ¿qué es? ¿Una casualidad? ¿O podrían ser 30.104 o 29.904 u 8.271? Usted en una emergencia sabe cuántos fallecen. Por ejemplo, en la Guerra de Malvinas, usted sabe cuántos fueron los muertos exactos. En la tragedia de Rosario, por ejemplo, que cayó el edificio por la pérdida de gas, usted sabe que fueron 22 fallecidos", comparó Chumpitaz.

"En una catástrofe usted sabe cuántos son los fallecidos. Acá dicen 30 000. Hay videos de las personas que inventaron ese número, que son las que dicen por qué se puso 30.000. Entonces, el Gobierno ha tomado la definición política de desclasificar los archivos de inteligencia para saber exactamente si fueron 30.000, si fueron 40.000 o si fueron 8000", explicó el diputado.

El testimonio del que habla es el de Luis Labraña, un ex montonero que afirmó que estuvo detrás del "invento" de esa cifra, pero que nunca pudo ni siquiera explicar con quién lo hizo. El presunto guerrillero, es un supuesto arrepentido que se transformó en un referente de la defensa del genocidio, por lo que el video no es tomado en serio más que por los defensores de la última dictadura.

Chumpitaz, a su vez, confirmó que estuvo mal lo hecho por las fuerzas armadas. "No hace falta aclararlo. No puede ser ni uno ni 30.000", aceptó. "Lo que yo digo es que hay que saber la verdad. Porque si no es un relato. Si nosotros decimos 30.000 es un relato, si en cambio si nosotros decimos exactamente cuántos son y cuántos son los reclamos", expuso.

"Son 30.000", el reclamo de la marcha del 24 de Marzo.

"Diputado Chumpitaz, si estás tan preocupado por saber la cantidad exacta de las atrocidades que cometió la dictadura, presenta un proyecto para que los militares en algún tipo de mecanismo den información, presenta un proyecto para que den información sobre los nietos que han sido robados. De golpe, vos estás interesado en los números para calibrar la cantidad de la atrocidad", lo acusó Straccia en ese momento.

"Ya lo hizo el Gobierno: ya desclasificó los archivos. Yo no estoy interesado, yo presenté un proyecto, vos me llamaste por una entrevista y lo único que hace es interrogarme de manera intempestiva, porque no te gusta lo que yo pienso. Entonces vos sos más fascista que los fascistas que vos criticás", cuestionó Chumpitaz, confundiendo categorías.

El fascismo fue un movimiento que apuntó contras las ideas comunistas y socialistas que tenían una completa vigencia en la Europa de hace 100 años. Eso quiere decir que no es fascismo cuando se censura a un defensor del fascismo, como lo fue en los hechos y de acuerdo a este testimonio, Chumpitaz.

El periodista especializado en economía Jairo Straccia.

"Yo lo que siento es que estoy hablando con alguien que si estuviera en Alemania estaría explicándome el contexto y diciendo 'che, no son 6 millones de judíos, me parece que son 5.999.000. Veamos la verdad completa. Fijate el contexto. Hagamos un centro en Auschwitz para que se formen, porque hay que dejar atrás el pasado'", cuestionó Straccia.

"Claro. Hay que ver la verdad completa. No, yo no hablé de Alemania. A Alemania la pusiste vos", aclaró el diputado. "Y claro. Porque estamos hablando de una atrocidad comparable con el Holocausto. Pero tenés razón en un punto, diputado: no sé para qué te llame, te mando un abrazo. Te agradezco. Completá vos", lo invitó el periodista.

"Porque no te aguantás el debate, esa es la realidad", contestó Chumpitaz. "No, porque me di cuenta que te estoy dando micrófono para que niegues una tragedia", lo cruzó Straccia. "No me das micrófono. No necesito tu micrófono. A tu radio no la escucha nadie y a vos menos. Escuchame una cosa: no te hagas el canchero al aire", lo apuró el legislador del PRO.

"No me hago el canchero. Estoy reflexionando que me di cuenta que le di le di espacio a alguien que reivindicaría que reivindicaría el Holocausto en Alemania", explicó el economista. "No, yo no reinvidico nada. Eso lo está diciendo vos", contrapuso Chumpitaz. "Le pido perdón a la audiencia", cerró Straccia.