Francos desestimó la Marcha del Orgullo: "No me parece que haya sido significativa"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó la relevancia de la Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista del pasado sábado, al considerarla una manifestación "no significativa" y de carácter politizado. En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que la movilización fue impulsada "por un grupo determinado de la sociedad acompañado por otro grupo político", restándole impacto en el contexto nacional. "No me parece que haya sido una marcha significativa contra todos los argentinos que no le prestan atención a estas marchas porque saben que son cuestiones totalmente politizadas", afirmó Francos.

Marcha Federal LGTBIQ+: los manifestantes se movilizan a la Plaza de Mayo

De esta manera, el funcionario se alineó con la postura del presidente Javier Milei, quien había señalado previamente que la comunidad LGBTQI+ fue utilizada políticamente tras la difusión de un video "editado" de su discurso en Davos. El jefe de ministros insistió en que el Gobierno "de ninguna manera tiene posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe" y defendió la postura libertaria del Ejecutivo: "Somos un gobierno liberal, promovemos el liberalismo y la libertad como eje de toda su acción política y de su ideología". En ese sentido, negó que las declaraciones de Milei en el foro internacional contuvieran un mensaje discriminatorio.

Sin ir más lejos, resaltó: "Leí y releí el discurso del presidente en Davos y no encuentro una posición contra ese sector. Lamento mucho la mala interpretación". Además de desestimar la relevancia de la manifestación, criticó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la movilización. "Me dio un poco de bronca la presencia del gobernador Kicillof en la marcha cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad", arremetió, aludiendo a la escalada de delitos en el distrito. "Es su responsabilidad. Están haciendo todo mal en la provincia y ojalá el pueblo demuestre que la conducción política es un desastre y que hay que cambiar", sentenció.

Por otro lado, el jefe de Gabinete aprovechó la ocasión para cuestionar nuevamente la gestión kirchnerista y el rol de la ex presidenta y actual líder del PJ Cristina Fernández de Kirchner en la crisis económica. "El desarrollo que ha tenido el Estado a costa de la pobreza de los argentinos ha sido impresionante. La decadencia de este país ha sido enorme y no lo puede negar nadie", expresó, aludiendo a un reciente pronunciamiento de la exmandataria contra la administración libertaria. "Por más que mande un tuit de dos páginas, tratando de utilizar la verba que utilizaron, la realidad es la que es", disparó.

Javier Milei y Guillermo Francos

En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió a la discusión sobre la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y admitió que el oficialismo impulsará su suspensión si no logra los votos para eliminarlas definitivamente. "La PASO es otra locura del gobierno de los Kirchner, que inventaron por una necesidad política, pero la realidad es que no han servido para nada y tienen un costo enorme", señaló.

Y sentenció: "No tenemos los votos en el Congreso, no nos alcanza, pero si dan para suspender estamos seguros de que en la próxima elección vamos a tener más legisladores y más fuerza para eliminarlas definitivamente y poder avanzar en las reformas que nos faltan". Las declaraciones del jefe de Gabinete refuerzan la postura del Gobierno de relativizar la protesta del sábado y sostener un discurso de confrontación en un escenario político marcado por la tensión y la polarización.