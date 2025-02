Milei reaccionó a la Marcha Federal LGTBIQ+: "Me apena mucho que hayan sido usados"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que el "mensaje entero" pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos "no brinda lugar a las dudas" sobre sus intenciones, mientras criticaba duramente la difusión de un video "editado" que, según él, vinculó erróneamente a la comunidad LGTBIQ+ con la pedofilia. En una publicación en sus redes sociales, el mandatario afirmó: "Me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a las dudas".

La respuesta de Milei a la marcha

El mandatario explicó que la edición del vídeo, difundida por la Escuela Austríaca de Economía, buscaba distorsionar sus declaraciones, las cuales fueron reproducidas en su totalidad en Davos. En su intervención en Suiza, el líder de la Libertad Avanza criticó lo que denominó "cultura woke", argumentando que el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son "cabezas del mismo monstruo" que, según él, justifica el avance del Estado. Asimismo, llegó a sostener que la homosexualidad está vinculada con la pedofilia, una afirmación que encendió un intenso debate en distintos sectores.

La polémica se agudizó tras la convocatoria de la Marcha Federal Antifascista y Antirracista, una movilización surgida en respuesta al discurso violento del mandatario. Según la publicación de la Escuela Austríaca de Economía -que fue replicada por Milei en sus cuentas oficiales-, la oposición fue la encargada de organizar la marcha a la cual calificó de "pro pedofilia", asegurando además que "la imagen de Milei sube" y que " la mayoría de los argentinos" entiende al presidente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente tras la marcha: "Los mismos de siempre, con sus mentiras renovadas y el fracaso habitual".

En la Ciudad hay bronca por la no participación de las Fuerzas Federales

Al mismo tiempo, el vocero sostuvo que "el gobierno tiene una agenda inalterable: defender el proyecto de vida del prójimo siempre que no viole el derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad privada. Fin". Por otro lado, la polémica se enmarca en un contexto de intensas confrontaciones ideológicas. Mientras algunos sectores respaldan al mandatario por lo que consideran una defensa de la libertad individual y una crítica contundente al intervencionismo estatal, otros señalan que sus declaraciones incitan al odio y a la desinformación. La respuesta a su discurso en Davos se hizo eco en diversas movilizaciones en todo el país y en algunas partes del Mundo.

El mensaje de la cuenta oficial de la Escuela Austríaca de Economía

