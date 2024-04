Jumbot, cuentas falsas y plata del FMI "para timbearla": el cruce en redes entre Toto Caputo y Martín Guzmán

Luego del papelón que cometió en vivo el presidente Javier Milei con el falso bot "Jumbot" que manejaba datos falsos de la inflación en X (ex Twitter), el cual el mandatario dio como verídico durante una entrevista que le brindó a Alejandro Fantino, ahora el ex ministro de Economía Martín Guzmán mantuvo un cruce en redes sociales con el actual titular de la cartera, Luis "Toto" Caputo, y lo cuestionó por la inflación pronosticada por el Gobierno nacional del 10 por ciento.

"Ministro Luis Caputo, ¿el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el Jumbot? Este episodio de comedia cinematográfica es también una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia en la gestión del Estado, todo junto", aseguró Guzmán. "¿Cómo alguien que esté conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana?", se preguntó.

Martín Guzmán cruzó el número de la inflación que especula La Libertad Avanza y cruzó a Luis "Toto" Caputo.

"¿Por qué no usa el ministro de Economía el sistema de información diaria sobre variación de precios de supermercados con el que cuenta la Secretaría de Comercio (SEPA), al menos para chequear si lo que ve en X no es un disparate?", insistió el ex funcionario de Alberto Fernández, en el retuit del paródico momento que protagonizó el mandatario junto a Fantino.

Con la clara intención de no atender al contenido de la denuncia de Guzmán, Caputo solamente respondió al tuit acusador con una ironía en referencia al cruce que hubo de Milei con un perfil espurio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Díganme por favor que esta es una cuenta falsa también", lanzó el ministro.

La chicana con la que Martín Guzmán le contestó a Luis "Toto" Caputo en sus redes sociales.

El ex ministro de Economía, tras la respuesta en tono jocoso, recogió el guante y aprovechó para castigar a su colega respecto a sus antecedentes de endeudador serial. "Díganme por favor que va a chequear mejor las cuentas falsas y que no va a volver a pedirle plata al FMI para timbearla toda", deslizó Guzmán.

Lo cierto es que Jumbot volvió a ser protagonista de los reclamos de la oposición al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Cabe recordar que tras el papelón presidencial, los creadores de la cuenta hicieron una aclaración para despejar cualquier tipo de dudas. "Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega", sentenciaron.

Luis "Toto" Caputo celebró, otra vez, los resultados económicos de un bot.

Por otro lado, Caputo se mostró triunfante y celebró la supuesta baja de precios de acuerdo a otro bot que toma los precios de Coto. "Inflación desacelerando fuertemente según Coto. Si este bot es trucho también me avisan porfa, gracias", escribió el ministro de Economía con una clara intención sarcástica.

Si bien la cuenta que citó en esta oportunidad asegura ser un bot, su tuit fijado la expuso de una forma distinta. "Soy un Bot pero no b$lud$. Muchos me están conociendo por eso vengo a contarles que también pago alquiler. Un servicio cloud sale platita y al 17.77 por ciento la cosa se complica. Si quieren ayudarme con mi casa en la nube pueden hacerlo por acá. Saludos humanos ", escribió en el posteo que está acompañado por un "cafecito" con el que ayudar al autor.