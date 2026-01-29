La gran estafa de Flybondi, un viaje al caos y la desprotección: prometen viajes a $65.000 pero terminás pagando $165.000

Viajar en Flybondi, la aerolínea low cost que prometía "democratizar" los cielos argentinos con su slogan "la libertad" de volar, se convirtió en una verdadera pesadilla para miles de pasajeros.

Lo que en apariencia son promociones tentadoras, como vuelos de ida y vuelta por $65.000 pesos, termina siendo una trampa económica que puede costar hasta tres veces más. Pero este no es solo un problema de marketing engañoso: detrás de esta crisis se esconde un entramado político y empresarial que alarma.

Flybondi

Flybondi anuncia vuelos con precios base que parecen accesibles, pero al momento de sumar los costos extras, la realidad golpea como un balde de agua fría. BigBang tomó como ejemplo un trayecto entre Buenos Aires y Tucumán: el pasaje de ida cuesta $27.000 pesos y el de vuelta $30.000, sumando los famosos $65.000 promocionados. Sin embargo, si el pasajero desea llevar algo tan esencial para los argentinos como un equipo de mate, deberá pagar $27.000 pesos adicionales por tramo, l o que eleva el costo total a $120.000 .

Pero eso no es todo. Si el viajero o viajera quiere elegir un asiento en las primeras filas y recibir un refrigerio básico (unas papitas y una bebida), deberá desembolsar $22.000 pesos más por tramo. En total, el viaje asciende a la escandalosa cifra de $165.000 pesos. Es decir, el pasajero termina pagando un 154% más del precio inicial promocionado . ¿Dónde está el control sobre estas prácticas abusivas? Brillan por su ausencia.

Flybondi

La estrategia de Flybondi roza lo fraudulento. Sus promociones iniciales no reflejan los costos reales del servicio y generan expectativas falsas en los consumidores. Además, la aerolínea impone tarifas absurdas por servicios básicos que deberían estar incluidos, como el transporte de equipaje o la elección de asiento.

El caso del equipo de mate es particularmente indignante. Este elemento forma parte del ADN cultural argentino, una tradición que trasciende generaciones y clases sociales. Cobrar $27.000 pesos por llevar una matera es no solo abusivo, sino también un completo desconocimiento de la cultura argentina, sobre todo para personas que no están informadas sobre este costo y deben pagarlo de manera apresurada en los stands del aeropuerto con la amenaza de que el pasajero no puede abordar el vuelo.

El usuario que iba a pagar 65 mil pesos, termina pagando casi 165 mil

Flybondi: cancelaciones y demoras, el caos en tierra y aire

A este esquema de sobreprecios se suma un historial alarmante de cancelaciones y demoras. Según el sitio especializado Failbondi, en 2025 se cancelaron 1285 vuelos de un total de 21.766 vuelos; en total hubo 965 días de demora si se cuenta el acumulado de retrasos en todos los vuelos de 2025 con un promedio de demoras de una hora y 11 minutos en el despegue de los vuelos. Esto dejó a cientos de miles de pasajeros varados en aeropuertos, sin respuestas claras ni soluciones inmediatas, lo que generó crisis de amargura en el único momento que los trabajadores tienen para descansar: las tan ansiadas vacaciones.

Datos actualizados del 28 de enero de 2026

La falta de aviones operativos y las sospechas de sobreventa de pasajes agravan aún más la situación. En lugar de garantizar un servicio eficiente, Flybondi parece operar bajo la lógica del "sálvese quien pueda", dejando a los usuarios en un limbo de incertidumbre.

Lo más preocupante es la inacción del gobierno de Javier Milei frente a este desastre. A pesar de las reiteradas denuncias y del evidente perjuicio a los consumidores, organismos como la Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) optan por mirar hacia otro lado, aunque con las últimas cancelaciones de 2025 sí elevaron quejas aunque eso no se vio reflejado en sanciones serias.

Leonardo Scatturice fue el nexo para que Milei se tome fotos con Donald Trump

Esta pasividad no es casualidad. Desde su adquisición por parte del fondo estadounidense COC Global Enterprise, liderado por Leonardo Scatturice, Flybondi estuvo bajo la sombra de intereses políticos y económicos que parecen estar protegidos desde las más altas esferas del poder. Scatturice, conocido por sus vínculos con la derecha ultraconservadora estadounidense, es un aliado cercano de Milei y utilizó su influencia para consolidar acuerdos comerciales con el Estado argentino además de las visitas del presidente argentino al estadounidense Donald Trump.

Es que la relación no es solo ideológica sino -y sobre todo- profundamente comercial. Scatturice cerró importantes negocios con el gobierno, como la adquisición de OCA , y su poder de lobby parece haber blindado a Flybondi frente a cualquier tipo de sanción o regulación estricta.

Javier Milei

A pesar de los anuncios grandilocuentes sobre inversiones millonarias y la incorporación de nuevos aviones, la realidad es que Flybondi no cumple con sus promesas. Los problemas técnicos persisten, los pasajeros siguen siendo víctimas de cancelaciones y demoras, y las tarifas abusivas continúan siendo la norma: según Failbondi sólo en enero " 83 vuelos, 27 tardaron más de 30 minutos en despegar y 6 vuelos fueron cancelados ", explica el sitio que mide las cancelaciones en tiempo real.

La falta de sanciones hacia Flybondi es un escándalo en sí mismo. En años anteriores, la aerolínea fue intimada a presentar un plan para mejorar su servicio, pero esos compromisos nunca se cumplieron. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, la situación empeora: las autoridades parecen más interesadas en proteger los intereses empresariales que en garantizar los derechos de los pasajeros.