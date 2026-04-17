La Libertad Avanza, pero en círculos: Lilia Lemoine vs. el Gordo Dan y el touché de Rebord

En el fascinante universo libertario, donde el "no hay plata" es el mantra y los conflictos internos son el pan de cada día, se desató un nuevo culebrón político que ni los guionistas más atrevidos de la Warner habrían podido imaginar. Esta vez, los protagonistas son la diputada Lilia Lemoine, conocida por su estilo incendiario, y Daniel "Gordo Dan" Parisini, un peso pesado de la militancia digital de La Libertad Avanza, mano derecha de Santiago Caputo. En medio del fuego cruzado, una inesperada aparición de Tomás Rebord terminó por ponerle la frutillita al postre de este dramón político.

Todo comenzó como suelen hacerlo los libertarios: a través de la red social de Elon Musk. La cuenta @PotusAmarillo, que se dedica a alabar las bondades del presidente Javier Milei con la devoción de un fandom, intentó calmar las aguas tras las denuncias judiciales que involucran a ciertos tuiteros libertarios. "No conozco las cuentas denunciadas. Las busqué: algunas no existen y las que están visibles ni siquiera me parecen cuentas serias de personas libres", decía el mensaje. En otras palabras: "No sé quiénes son estos, pero seguro que no son de los nuestros".

El Gordo Dan

Sin embargo, este intento de apagar el fuego con un balde de nafta no fue bien recibido. Lilia Lemoine, siempre lista para prender fuegos, decidió que era momento de intervenir. Y lo hizo con una frase icónica: "Listo, dejá de seguir a Milei", dando paso así a la novela que nadie pidió pero que todos necesitaban para este viernes 17 de abril.

La respuesta no se hizo esperar. Una militante le contestó con un dardo envenenado: "Criticar errores internos NO significa ser el enemigo. Denunciar y perseguir a twitteros libertarios no es muy liberal que digamos". Touché. Pero Lemoine, lejos de amainar el temporal, subió la apuesta con una serie de mensajes en mayúsculas que parecían gritar desde la pantalla: "APRENDAN A LEER LO QUE DIGO. LEAN BIEN. NO SEAN NECIOS", expresó a puro grito virtual.

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

Aquí es donde entra en escena el Gordo Dan, quien decidió que ya era hora de sumarse al espectáculo. Lemoine lo acusó sin rodeos: "Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé". A lo que Dan respondió con un contraataque digno de un ring de boxeo: "Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei". Y así comenzó un intercambio de puntazos digitales que incluyó descalificaciones personales y hasta referencias al coeficiente intelectual de ambos contendientes.

Pero lo mejor estaba por venir. En un giro digno de una novela de Agatha Christi, Lemoine lanzó una ironía que dejó a todos boquiabiertos: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós". Spoiler: no renunció.

Algunos de los memes que generó este dramón libertario

Y si alguien pensó que el realismo mágico había alcanzado su punto máximo, apareció Tomás Rebord, el comunicador y showman por excelencia, arrastrado al drama como un personaje secundario en una película de acción. ¿El motivo? Una frase lapidaria de Lemoine: " Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas ". La respuesta de Rebord fue tan épica como inesperada: un meme suyo con la remera de "Las Fuerzas del Cielo", el partido del Gordo Dan en su faceta más violenta.

En paralelo, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: prender fuego al circo. Desde llamados desesperados a la unidad libertaria de Agustín Romo: "Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país" hasta insultos dignos de un asado entre enemigos: "Esto es cuestión de Milei y 3 o 4 funcionarios. El resto son todos mogólicos, putas y narcos", pasando por observaciones más filosóficas como "¿Qué podía salir mal en un gobierno donde los referentes son gente como ustedes?".

El resultado final es una escena digna del realismo mágico argento: un partido político que predica la libertad irrestricta pero denuncia a sus propios seguidores; una diputada que invita públicamente a abandonar el movimiento; un streamer convertido en político digital; y Tomás Rebord robándose el show con un meme.

Es que si algo enseña este episodio es que La Libertad Avanza... pero no necesariamente en línea recta. Mientras tanto, toda Argentina se sienta a comer pochoclos esperando el próximo capítulo de esta tragicomedia libertaria. Como dirían algunos usuarios en redes sociales: "Sigan así, que se está viniendo lo mejor".