Milei no dudó en brindar apoyo militar a Trump: "Estoy dispuesto a ayudar"

El viernes 9 de enero, el presidente argentino Javier Milei desató una ola de críticas al expresar su apoyo irrestricto a las acciones de Estados Unidos en Venezuela, calificando la reciente operación liderada por Donald Trump como una "liberación" y no una invasión. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con CNN en Español, dejaron en claro su alineamiento irrestricto con las políticas de Washington.

"Estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance, y si necesita de mi apoyo lo va a tener, porque [el Gobierno chavista] es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente", afirmó el mandatario desde la Casa Rosada. Así las cosas, lejos de buscar una solución diplomática o regional, apuesta por un alineamiento total con los intereses estadounidenses, incluso dejando abierta la posibilidad de movilizar tropas argentinas hacia Venezuela: " Prestaremos el apoyo que nos requieran, yo estoy dispuesto a ayudar ",dijo contundentemente.

Donald Trump

La postura de Milei no solo resulta controversial por su tono beligerante, sino también por su falta de consideración hacia los principios de soberanía y autodeterminación que caracterizaron históricamente la política exterior argentina. Al señalar que "Trump liberó a Venezuela" y que "no lo llamaría 'invasión', lo llamaría 'liberación'", el presidente validó una intervención militar extranjera, minimizando así las complejidades del conflicto venezolano.

Además, Milei justificó su posición alegando que el régimen de Nicolás Maduro "tiene como fuentes de ingreso el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles" y acusándolo de liderar una estrategia de "infiltración vía inmigración masiva" y de mantener vínculos con grupos como Hezbollah y Hamas.

El presidente de las fuerzas del cielo también celebró la operación estadounidense como "una excelente noticia para el mundo libre" y remarcó los sufrimientos del pueblo venezolano bajo el régimen chavista, señalando que al gobierno de Maduro como una dictadura fue responsable de la pobreza, violencia y persecución que obligaron a millones a huir del país.

En la misma línea, Javier Milei se victimizó y aseguró: "Yo lo he sufrido en la campaña del 23 con todas las letras, entonces acá queda bien claro quién está de un lado o del otro. Y por lo tanto estamos hablando de un terrorista y de un narcotraficante", expresó ante la CNN.